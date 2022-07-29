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В «Омбудсмене полиции» сообщили о задержании трех участников команды

Трех участников команды «Омбудсмена полиции» задержали по делу о ложном доносе. Ранее они выпустили фильм, в котором заявили, что дело против основателя проекта Воронцова «сфабриковано»
Евгений Моисеев, Василий Федоров и Ирина Андина
Евгений Моисеев, Василий Федоров и Ирина Андина (Фото: Vasily Fedorov / Youtube)

Три участника команды основателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова — Ирина Андина, Евгений Моисеев и Василий Федоров — задержаны по делу о ложном доносе, сообщается в группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

«Ее взяли [задержали] на работе, она позвонила, сказала, что на Петровке, 38. Вчера приезжали домой с обыском», — сообщила мать Ирины Андиной Вера.
По ее словам, дочери вменяют ложный донос.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

В октябре 2021 года Федоров и Моисеев выпустили на YouTube фильм «Спасти Омбудсмена полиции», который должен был показать, что дело против Воронцова «было сфабриковано». В нем рассказывалось, что одной из потерпевших по делу согласилась стать «засланная друзьями Воронцова Светлана» (Ирина Андина). Ей в обмен на восстановление на работе в полиции якобы предложили дать ложные показания о том, что Воронцов вымогал у нее деньги, обещая в противном случае выложить в Сеть интимное видео с ней, утверждают авторы ролика.

Этот ролик выложили после того, как Андина отказалась от показаний, заявив, что намеренно оговорила подсудимого ради восстановления на службе.

По ст. 306 УК в зависимости от тяжести правонарушения подозреваемым грозит штраф от 120 тыс. до 300 тыс. руб., обязательные (на срок до 480 часов), исправительные (до двух лет) либо принудительные работы (на срок до пяти лет), арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до шести лет.

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Воронцов основал проект «Омбудсмен полиции» после ухода из правоохранительных органов, в которых прослужил 13 лет. Проект существует в виде одноименных группы в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канала, посвященных защите прав сотрудников полиции и освещению проблем работников правоохранительных органов. Публикации в паблике и канале неоднократно получали общественный резонанс.

В мае 2020 года Воронцова задержали, а затем арестовали. Ему предъявили обвинения по четырем статьям УК: два эпизода вымогательства (ст. 163), три эпизода распространения порнографии (ст. 242), клевета (ст. 128.1) и восемь эпизодов оскорбления представителя власти (ст. 319). По версии следствия, в октябре 2017 года Воронцов требовал у бывшего сотрудника московской полиции 300 тыс. руб. за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив денег, подозреваемый выложил фото в паблике в соцсети. По данным следствия, аналогичные действия Воронцов совершал в 2018 и 2020 годах в отношении других сотрудников полиции. Сам он связывал преследование с правозащитной деятельностью и критикой руководства МВД.

В июле гособвинение отказалось от девяти эпизодов по делу Воронцова — от семи эпизодов по статье об оскорблении представителя власти, от одного эпизода по статье о клевете и от одного — по статье о вымогательстве. Прокурор потребовал назначить основателю «Омбудсмена полиции» наказание в виде шести лет колонии общего режима, а также запретить ему администрировать интернет-ресурсы на десять лет и лишить его специального звания «майор полиции».

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Любовь Порываева Любовь Порываева
Владимир Воронцов «Омбудсмен полиции»
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