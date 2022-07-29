Коллективный иммунитет к COVID в России упал до 10,7%

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился более чем на 1,5 п.п. за неделю и составил 10,7%, следует из данных оперативного штаба. Неделей ранее этот показатель был 12,3%.

При этом в стране растет заболеваемость COVID-19: второй день подряд выявляют более 11 тыс. новых случаев заражения за сутки, чего не фиксировалось с середины апреля.

По информации оперативного штаба, первым компонентом привились более 93,8 млн раз, а полностью вакцинацию прошли 89,1 млн.

Целевым показателем по коллективному иммунитету в России называли 80%. При этом вице-премьер Татьяна Голикова указывала, что его желательно довести до уровня 90–95%. Однако в начале февраля уровень коллективного иммунитета в России, превысив отметку в 64%, начал снижаться.

Уровень заболеваемости в России снижался с февраля и к июню достиг минимальных значений с весны 2020 года. С 1 июля в стране сняли все антиковидные ограничения. Однако спустя несколько дней заболеваемость COVID-19 вновь начала расти. При этом резкого роста госпитализаций в стране не регистрируют, отмечала Голикова.

В Роспотребнадзоре рост заболеваемости объясняли распространением новых, более заразных подвидов омикрон-штамма коронавируса. Пока антиковидные ограничения вновь не вводили, тем не менее Роспотребнадзор рекомендовал их соблюдать пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Также россиян призывают ревакцинироваться.

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