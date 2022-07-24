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Глава Минфина США признала замедление экономики

При этом признаков рецессии Джанет Йеллен по-прежнему не видит, хотя не уверена, что США смогут «точно избежать» спада
Фото: David Zalubowski / AP
Фото: David Zalubowski / AP

Экономический рост в США замедляется, признала министр финансов Джанет Йеллен в интервью телеканалу NBC.

При этом она не видит признаков рецессии.

«Это не экономика, находящаяся в рецессии», — сказала Йеллен, отметив в то же время, что сейчас наблюдается «период перехода, когда рост замедляется». Такое замедление «необходимо», считает глава Минфина.

Вместе с тем Йеллен указала, что инфляция «слишком высока». Она напомнила, что Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая функции центрального банка, недавно подняла ключевую ставку, что должно помочь сдержать рост цен. В середине июня регулятор повысил ставку на 75 базисных пунктов впервые с 1994 года — до 1,5–1,75% годовых. Кроме того, администрация Джо Байдена решила высвобождать по 1 млн барр. нефти в сутки из резервов страны, что уже помогло понизить цены на бензин, добавила министр. 22 июля Байден заявил, что топливо на американских заправках дешевеет уже 38 дней подряд. «Теперь вы можете найти бензин по цене $3,99 и дешевле более чем на 30 000 заправок более чем в 35 штатах», — отметил он.

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«Я не говорю, что мы точно избежим рецессии», — подчеркнула Йеллен. Однако, по ее мнению, есть способ удержать рынок труда и снизить инфляцию.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя слова Йеллен о замедлении экономики, написала в Telegram: «Многие в 1924 году были уверены, что Ленин не умер, а просто заснул до лучших времен».

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В середине июня американский президент заявлял, что не считает рецессию в Соединенных Штатах неизбежной. У его страны больше возможностей, чем где бы то ни было в мире, чтобы справиться с инфляцией, убежден он. С ним соглашалась Йеллен. Глава Минфина говорила, что ожидает замедления роста экономики, но в неизбежность рецессии не верит.

В то же время глава Tesla и SpaceX Илон Маск, американский экономист и профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший глобальный финансовый кризис 2008 года, и Goldman Sachs в конце июня предупреждали о риске рецессии в США.

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Елена Чернышова
Джанет Йеллен Минфин США рецессия замедление экономики
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