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Гражданам Украины, ДНР и ЛНР разрешили становиться самозанятыми в России

Фото: Игорь Онучин / ТАСС
Фото: Игорь Онучин / ТАСС

C 1 августа граждане Украины, ЛНР и ДНР могут зарегистрироваться в качестве самозанятых на «Госуслугах». Это стало возможным после вступления в силу закона, который расширяет практику применения налога на профессиональный доход.

Текст закона был опубликован 28 июня на официальном портале правовой информации. В нем говорится, что закон вступает в силу спустя месяц после публикации, «но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на профессиональный доход». Налоговый период по налогу на профессиональный доход (НПД) начинается с первого числа каждого месяца (*.pdf). Таким образом, закон начал действовать с 1 августа.

Закон вносит изменения в ст. 3 и 5 федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», который был принят в 2018 году и заработал годом позже.

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Фото:Matt Cardy / Getty Images

Самозанятыми считаются граждане, которые получают доход от своей личной деятельности — без работодателя и наемных работников. Закон касается только тех, чей максимальный доход не превышает 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц).

Специальный налоговый режим для самозанятых позволяет платить налоги по льготной ставке: 4% при оказании платных услуг физическим лицам, 6% — юридическим. Кроме того, НПД избавляет самозанятых от необходимости открывать ИП и предоставлять декларацию в налоговую службу.

В предыдущей редакции закона на учет в качестве самозанятых помимо россиян могли встать только граждане стран Евразийского экономического союза: Армении, Киргизии, Белоруссии и Казахстана. В новой редакции такая возможность появилась также у граждан Украины и республик Донбасса.

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Кроме того, теперь встать на налоговый учет или сняться с него можно напрямую через портал госуслуг, подав соответствующее заявление в налоговый орган.

Раньше, даже имея учетную запись на госуслугах, необходимо было сначала зарегистрироваться в приложении «Мой налог», а затем уже оформить статус самозанятого. Такая возможность остается и сейчас наряду с вариантом подачи заявления в личном кабинете на портале Федеральной налоговой службы или в уполномоченном банке.

К ноябрю 2021 года число самозанятых в России достигло 3,5 млн человек и сравнялось с числом ИП, рассказывал в интервью РБК глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. К июню 2022 года число самозанятых в России достигло 5 млн человек, ежедневно статус получали 8,5 тыс. человек. С момента введения льготного режима самозанятые зарегистрировали доходы на сумму 1,1 трлн руб. и заплатили 40 млрд руб. налогов. Больше всего самозанятых работает в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Татарстане.

По информации МВД России, к началу лета на миграционный учет встали 450 тыс. беженцев с Украины, из ЛНР и ДНР. 6 июня уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила во время встречи с президентом России, что в России находятся 1,4 млн беженцев.

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Александр Браверман, Анна Кавтарадзе
самозанятые ЛНР ДНР Украина Госуслуги
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