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Путин подписал закон об экспериментальном налоге для самозанятых
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Путин подписал закон об экспериментальном налоге для самозанятых
Политика, 20:12
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Путин подписал закон об экспериментальном налоге для самозанятых
Эксперимент с налогообложением самозанятых россиян рассчитан на десять лет и будет проводиться на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана
Фото: Алексей Ничукин / РИА Новости

Владимир Путин подписал закон о введении экспериментального налога на профессиональный доход для самозанятых россиян. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Эксперимент рассчитан на десять лет, с января 2019 по декабрь 2028 года, его будут проводить в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.

В соответствии с законом, который был одобрен обеими палатами парламента, самозанятыми считаются граждане, у которых нет работодателя и наемных работников и которые получают доход от своей личной трудовой деятельности, то есть оказывают услуги или продают товары.

Кроме того, к профессиональному доходу по закону относится доход от использования имущества.

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Экономика

Для граждан, которые работают с физическими лицами, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, — 6%. Налоги выплачиваются по упрощенной процедуре, через мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог». Отчисление необходимо делать ежемесячно не позднее 25-го числа.

Налоговые условия касаются тех, чей максимальный доход не превышает 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц).

Экспериментальный режим не применяется для некоторых категорий самозанятых — нотариусов, арбитражных управляющих, адвокатов (их деятельность регулируется отдельными законами), а также для тех, кто торгует подакцизными товарами (табак, алкоголь, бензин).

«Суть данного законопроекта — это минимальный размер налогообложения и одновременно уход от любых бюрократических процедур, от каких бы то ни было усилий по администрированию», — сказал один из его авторов, председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, представляя проект коллегам на заседании Госдумы. По его словам, таким образом самозанятые граждане получают право выйти в легальное правовое поле из «серой» зоны.

Для зарегистрированных самозанятых предусмотрены штрафы, если они не заплатят налог, следует из документа. Первый составит 20% от суммы нарушения. В случае если повторное нарушение произошло в течение шести месяцев после первого, штраф составит 100% всей суммы нарушения.

Тех россиян, которые перейдут на экспериментальный режим налогообложения, освободят от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении средств, полученных от профессиональной деятельности. Также они не обязаны уплачивать НДС (исключение — ввоз товаров на территорию России).

В региональные бюджеты планируется направлять 63% от введенного налога, в бюджет Федерального фонда ОМС — 37%.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Владимир Путин , самозанятые
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