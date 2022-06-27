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Бизнес ,  
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«Известия» узнали о проекте имущественного вычета для самозанятых

В Госдуму в ближайшее время направят предложение предоставить самозанятым право получить имущественный налоговый вычет, сообщают «Известия» со ссылкой на текст законопроекта.

Авторы инициативы считают, что эта мера сделает более привлекательным получение статуса самозанятого, чтобы как можно больше россиян «вышли из тени». Предполагается, что право на имущественный налоговый вычет будет действовать в течение всего срока эксперимента по введению налога на профессиональный доход до 2029 года.

Число самозанятых в России сравнялось с числом ИП
Экономика
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Право на получение налогового вычета при покупке жилья россияне получили в январе этого года. Так, те, кто выплачивает налог с зарплаты, могут получить у государства до 13% от стоимости приобретенной недвижимости. Однако эта мера не распространяется на тех, кто платит налоги как ИП на упрощенной системе налогообложения, поскольку в этом случае он не уплачивается в бюджет.

Если налог уже уплачен, его можно вернуть из бюджета. Льгота предоставляется один раз и действует в отношении одного объекта недвижимости.


 

Теги
самозанятые налоговый вычет покупка жилья

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