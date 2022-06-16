Граждан Украины, ДНР и ЛНР без документов обяжут покинуть Россию
Граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик без оформленных разрешительных документов на проживание или работу могут обязать после 17 августа покинуть Россию, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
Причина этому — решения по приостановлению течения сроков временного пребывания иностранцев в период пандемии. Тогда сроки пребывания иностранцев в России приостанавливались до отмены ограничений на транспортное сообщение с их родным государством. Спустя 90 дней после снятия ограничений страну они должны покинуть.
В отношении ДНР, ЛНР и Украины ограничения были сняты 20 мая. Это значит, что если они не получили вовремя разрешительных документов, то в августе должны выехать из страны.
При этом в МВД подтвердили, что граждане Украины, ДНР и ЛНР могут подать заявление о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство по истекшему сроку действия паспорта.
Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию. По словам уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, по состоянию на 6 июня в России находится 1,4 млн беженцев.
Беженцев с Украины и из республик Донбасса принимает ряд российских регионов, в частности Ростовская область. Как сообщал губернатор Василий Голубев, этот регион стал своеобразным хабом: с конца февраля его границы пересекли почти 1,3 млн жителей ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Всего, как следует из данных портала управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину с конца февраля покинули более 7,5 млн человек. Большая часть направилась в Польшу — 3,9 млн.