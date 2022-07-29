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В Минобороны Британии поддержали Трасс в борьбе за пост премьер-министра

Лиз Трасс
Лиз Трасс (Фото: Ian Forsyth / Getty Images)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес поддержал министра иностранных дел Лиз Трасс в борьбе за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра. Об глава ведомства написал в колонке для газеты The Times.

«Она стоит на своем. И, что превыше всего, она прямолинейна и всегда имеет в виду то, что говорит», — отметил Уоллес.

Трасс вышла в финальный раунд выборов среди парламентариев — членов Консервативной партии вместе с бывшим министром финансов Риши Сунаком. Победитель станет главой тори и новым премьер-министром Великобритании. Имя последнего станет известно 5 сентября.

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Риши Сунак и&nbsp;Лиз Трасс

Оба кандидата заявляли о намерениях продолжить оказывать Украине военно-техническую помощь без прямого вмешательства королевства в конфликт. Трасс говорила, что Украина не входит в НАТО, на нее не распространяются положения о коллективной обороне, а потому было бы «неправильно напрямую размещать британские войска и ресурсы» в этом регионе для защиты поставок зерна. Она при этом указала, что Лондон первым направил вооружение Киеву и поддерживал наиболее жесткие санкции против Москвы.

Cунак заявлял, что намерен ограничить влияние Китая в Соединенном Королевстве, если станет новым премьер-министром. В программном заявлении, текст которого приводит газета Daily Telegraph, он пообещал закрыть все действующие в Великобритании Институты Конфуция и усилить давление на КНР.

Действующий премьер Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке 7 июля. Это произошло на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером, которого обвинили в домогательствах по отношению к мужчинам. Джонсон был осведомлен о расследованиях в отношении Пинчера, но при этом назначал его на высокие посты. Оба извинились, но были вынуждены уйти в отставку.

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