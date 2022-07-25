Кандидат в премьеры Британии пообещал ограничить влияние КНР в стране

Риши Сунак пообещал, что в случае его избрания премьер-министром, он закроет все действующие в Великобритании институты Конфуция и вместе с союзниками попытается свести к минимуму уязвимость Запада перед Китаем

Фото: Neil Hall / EPA / ТАСС

Экс-глава британского Минфина Риши Сунак намерен ограничить влияние Китая в Соединенном Королевстве, если станет новым премьер-министром. В программном заявлении, текст которого приводит газета Daily Telegraph, он пообещал закрыть все действующие в Великобритании институты Конфуция и усилить давление на КНР.

Институты Конфуция — учреждения по изучению китайского языка и культуры, поддерживаемые Министерством образования КНР совместно с зарубежными учебными заведениями. На территории Великобритании сейчас действует 31 такое учреждение — больше, чем в любой другой стране мира.

«Китай является крупнейшей долгосрочной угрозой Великобритании, экономической и национальной безопасности мира, как подчеркивали генеральный директор МИ-5 [Кен Маккалум] и директор ФБР [Кристофер Рей]. У нас дома [граждане КНР] крадут технологии и внедряются в наши университеты, а за рубежом помогают [президенту России Владимиру] Путину осуществлять <...> вторжение на Украину, покупая у него нефть, а также пытаются запугивать своих соседей, включая Тайвань, — утверждает претендент на пост премьера.

Сунак пообещал, что помешает Китаю «захватывать британские университеты», будет активно противодействовать китайским хакерам и распорядится, чтобы британская контрразведка МИ-5 помогала бизнесу и госслужбам обезопасить себя от этой угрозы. Он также пообещал, что вместе с президентом США Джо Байденом и лидерами других стран — партнеров королевства попытается свести к минимуму уязвимость Запада перед лицом КНР.

Ранее Сунак заявил о чрезвычайной ситуации в Великобритании. Он объяснял, что британские семьи несут огромные расходы из-за роста инфляции, Национальная служба здравоохранения находится под неустойчивым давлением и может рухнуть, а общественность считает, что правительство потеряло контроль над границами из-за нелегальных мигрантов.

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Действующий премьер Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке 7 июля. Это произошло на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера, которого обвинили в домогательствах по отношению к мужчинам. Джонсон был осведомлен о расследованиях в отношении Пинчера, но при этом назначал его на высокие посты. И Пинчер, и Джонсон извинились, но обоим пришлось уйти в отставку.

По итогам голосования Консервативной партии в парламенте Великобритании определились два основных претендента на пост лидера партии и премьер-министра — экс-министр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс. Решать, кто возглавит новое правительство, в ходе голосования будут 200 тыс. членов партии. Результаты будут объявлены 5 сентября.

И Риши Сунак, и его оппонентка входили в правительство Джонсона и осуждали спецоперацию на Украине, выступая за введение санкций против Москвы. «Вторжение Путина — это опасный расчет, что демократии разделены, политически слабы и экономически незащищены, неспособны принимать жесткие долгосрочные решения для укрепления нашей экономики. Этот расчет — ошибка», — говорил Сунак в британском парламенте.

Трасс, занимающая пост главы МИД Британии, множество раз критиковала действия российских властей. В ходе предвыборной кампании она пообещала «продолжить вести вперед свободный мир, противостоя Путину». Она также пообещала «осадить» российского лидера в случае поездки на саммит G20 в ноябре.