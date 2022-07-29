США упрекнули Китай в нежелании делиться информацией о коронавирусе
Во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Джо Байден поднял тему безопасности общественного здоровья и прозрачности в этой сфере, в том числе в связи с пандемией COVID-19, сообщила на брифинге, который транслировался на YouTube, представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы сказали, что нужно больше данных, чтобы выяснить происхождение пандемии. Мы продолжаем работать с нашими партнерами по всему миру, чтобы заставить Китай полностью делиться информацией и сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения», — сказала пресс-секретарь.
Китай был первой страной, в которой в 2019-м выявили заболевших коронавирусом. По разным данным, случай был зафиксирован либо в ноябре, либо в декабре в провинции Хубэй, в частности, в городе Ухань. Из КНР вирус стал распространяться по миру, зимой 2020-го первые случаи выявили, например, в России и США.
Выдвигались различные версии происхождения коронавируса. Первоначально предполагалась, что очагом инфекции был рынок животных и морепродуктов в Ухане, однако затем китайские ученые опровергли это, но установили, что вирус возник у летучих мышей, а затем был передан человеку через животное-посредника. ВОЗ назвала эту гипотезу наиболее правдивой.
США заявили, что SARS-Cov-2 мог возникнуть в Уханьском институте вирусологии, где изучают неклеточные формы жизни и где выявили другой коронавирус в 2002-2003 годах. Однако в институте заявили, что создать такой вирус невозможно. Разведка США позднее назвала возможными причинами появления вируса передачу от зараженного животного или лабораторный инцидент, доказательств его искусственного создания она не нашла. ВОЗ назвала утечку из института маловероятной, но отметила, что не получила от КНР все необходимые документы для изучения происхождения вируса.
Пекин, в свою очередь, обвинял в завозе в страну вируса американских военных, но Вашингтон назвал эти утверждения ложными.
На данный момент в Китае уровень заболеваемости по сравнению с некоторыми другими странами низкий: по данным Национальной комиссии здравоохранения, которые публикует Reuters, 27 июля в стране выявили 626 новых случаев. При это в России в тот же день зафиксировали 11515 новых случаев, в США — 151 тыс.