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СМИ узнали о выявлении первого заразившегося коронавирусом в КНР в ноябре

Новый коронавирус начал распространять в Китае раньше предполагаемого срока: один из первых заразившихся появился в провинции Хубэй еще 17 ноября 2019 года, сообщила SCMP со ссылкой на данные властей
Фото: Wang Yuguo / Xinhua / Global Look Press

Первый случай заражения новым коронавирусом в Китае обнаружили 17 ноября, а не в декабре, как было известно ранее. Об этом сообщила газета The South China Morning Post со ссылкой на данные властей.

Предполагается, что первым в стране заболел 55-летний житель провинции Хубэй. Всего в ноябре в Китае выявили девять случаев заражения, но не одного из инфицированных власти пока не назвали «нулевым пациентом» — первым заболевшим.

К 27 декабря, когда врач из больницы в провинции Хубэй Чжан Цзисянь сообщил о том, что новая болезнь вызвана коронавирусом, в стране были заражены уже 180 человек.

Согласно исследованию, опубликованном в медицинском журнале Lancet, коронавирус может оставаться в организме человека значительно дольше предполагаемых ранее 14 дней — около пяти недель после заражения, или 37 дней. Эти данные были получены на основе информации о пациентах, попавших с коронавирусом в две инфекционные больницы Уханя — очага распространения заболевания.

Помимо этого, исследование подтвердило, что люди пожилого возраста чаще становятся жертвой заболевания, также в группе риска оказались люди, страдающие синдромом полиорганной недостаточности.

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В Китае также допустили, что коронавирус могли завезти в страну военные из США. Такое предположение появилось после того, как в Соединенных Штатах сообщили об умерших американцах, которым был диагностирован грипп, однако при посмертном обследовании у них выявили коронавирус.

Covid-19 начал распространяться с конца прошлого года. По последним данным SCMP, в материковом Китае им заразились 80 813 человек, 3176 умерли от вызванных им осложнений. Всего за прошедшие сутки в стране коронавирус обнаружили у еще восьми человек. Вне КНР число инфицированных превысило 51 тыс., жертвами заболевания стали 1772 человека.

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По прогнозу главы специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжуна Наньшаня, пандемия нового коронавируса может пойти на спад уже в июне этого года. Для этого нужно, чтобы все страны приняли необходимые меры для борьбы с заболеванием, отметил он.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Китай
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