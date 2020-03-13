СМИ узнали о выявлении первого заразившегося коронавирусом в КНР в ноябре

Новый коронавирус начал распространять в Китае раньше предполагаемого срока: один из первых заразившихся появился в провинции Хубэй еще 17 ноября 2019 года, сообщила SCMP со ссылкой на данные властей

Фото: Wang Yuguo / Xinhua / Global Look Press

Первый случай заражения новым коронавирусом в Китае обнаружили 17 ноября, а не в декабре, как было известно ранее. Об этом сообщила газета The South China Morning Post со ссылкой на данные властей.

Предполагается, что первым в стране заболел 55-летний житель провинции Хубэй. Всего в ноябре в Китае выявили девять случаев заражения, но не одного из инфицированных власти пока не назвали «нулевым пациентом» — первым заболевшим.

К 27 декабря, когда врач из больницы в провинции Хубэй Чжан Цзисянь сообщил о том, что новая болезнь вызвана коронавирусом, в стране были заражены уже 180 человек.

Согласно исследованию, опубликованном в медицинском журнале Lancet, коронавирус может оставаться в организме человека значительно дольше предполагаемых ранее 14 дней — около пяти недель после заражения, или 37 дней. Эти данные были получены на основе информации о пациентах, попавших с коронавирусом в две инфекционные больницы Уханя — очага распространения заболевания.

Помимо этого, исследование подтвердило, что люди пожилого возраста чаще становятся жертвой заболевания, также в группе риска оказались люди, страдающие синдромом полиорганной недостаточности.