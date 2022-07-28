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«Ведомости» узнали, что Минфин не согласовал ₽10 млрд субсидий аэропортам

Минфин не согласовал предложенный Минтрансом и Росавиацией проект по выделению 10 млрд руб. субсидий аэропортам, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, проект по поддержке аэропортов в условиях санкций разрабатывался по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Предложение предусматривало выделение средств на частичное возмещение аэропортам расходов по основной производственной деятельности и процентов по инвестиционным кредитам. В середине июля инициатива находилась на стадии межведомственного согласования.

По словам источника газеты в крупном аэропорте, Минфин не согласовал текущий проект после совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Близкий к Минтрансу собеседник «Ведомостей» отметил, что межведомственная работа по проекту продолжается. Причины решения Минфина источники издания не назвали. Собеседник газеты, знакомый с продвижением инициативы, предположил, что Минфин поставил проект на паузу после изучения отчетности аэропортов, придя к выводу, что у них «все не так уж и плохо».

Росавиация решила отдать четверть субсидий правительства «Аэрофлоту»
Бизнес
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Обсуждение поддержки авиаотрасли возникло после отмены рейсов за границу и снижения пассажиропотока в российских авиаузлах в связи с закрытием воздушного пространства рядом стран для отечественных самолетов, а также запрета ЕС на поставки самолетов в Россию и риском ареста взятых в лизинг воздушных судов из-за разрыва контрактов европейских лизинговых компаний с российскими перевозчиками. Россия в ответ закрыла воздушное пространство для 36 стран.

Кроме того, в день начала военной спецоперации на Украине была приостановлена работы 11 аэропортов в южной и центральной частях России. Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. С тех пор они остаются закрытыми, последний раз ограничение на их работу продлили до конца июля.

В конце апреля президент России Владимир Путин распорядился выплатить субсидии этим аэропортам. Тогда же глава государства поручил выделить не менее 110 млрд для компенсации расходов авиакомпаниям. В конце июня Росавиация провела отбор авиакомпаний, которые получат эти субсидии. Ведомство одобрило заявки 32 из 34 авиакомпаний, обратившихся за поддержкой. Больше всех получит «Аэрофлот» (25,7 млрд руб.), на втором месте — S7 (22 млрд руб.), на третьем — лоукостер «Победа» (14 млрд руб.).

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Также правительство в конце июня утвердило субсидии для авиакомпаний, которые занимаются грузоперевозками. На это из бюджета выделили 2,9 млрд руб. Субсидия будет перечисляться компаниям ежемесячно по результатам каждого месяца с 1 апреля по 31 октября, либо разово за несколько месяцев.

Теги
субсидии Аэропорты Минфин
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