«Ведомости» узнали, что Минфин не согласовал ₽10 млрд субсидий аэропортам

Минфин не согласовал предложенный Минтрансом и Росавиацией проект по выделению 10 млрд руб. субсидий аэропортам, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, проект по поддержке аэропортов в условиях санкций разрабатывался по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Предложение предусматривало выделение средств на частичное возмещение аэропортам расходов по основной производственной деятельности и процентов по инвестиционным кредитам. В середине июля инициатива находилась на стадии межведомственного согласования.

По словам источника газеты в крупном аэропорте, Минфин не согласовал текущий проект после совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Близкий к Минтрансу собеседник «Ведомостей» отметил, что межведомственная работа по проекту продолжается. Причины решения Минфина источники издания не назвали. Собеседник газеты, знакомый с продвижением инициативы, предположил, что Минфин поставил проект на паузу после изучения отчетности аэропортов, придя к выводу, что у них «все не так уж и плохо».

Обсуждение поддержки авиаотрасли возникло после отмены рейсов за границу и снижения пассажиропотока в российских авиаузлах в связи с закрытием воздушного пространства рядом стран для отечественных самолетов, а также запрета ЕС на поставки самолетов в Россию и риском ареста взятых в лизинг воздушных судов из-за разрыва контрактов европейских лизинговых компаний с российскими перевозчиками. Россия в ответ закрыла воздушное пространство для 36 стран.

Кроме того, в день начала военной спецоперации на Украине была приостановлена работы 11 аэропортов в южной и центральной частях России. Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. С тех пор они остаются закрытыми, последний раз ограничение на их работу продлили до конца июля.

В конце апреля президент России Владимир Путин распорядился выплатить субсидии этим аэропортам. Тогда же глава государства поручил выделить не менее 110 млрд для компенсации расходов авиакомпаниям. В конце июня Росавиация провела отбор авиакомпаний, которые получат эти субсидии. Ведомство одобрило заявки 32 из 34 авиакомпаний, обратившихся за поддержкой. Больше всех получит «Аэрофлот» (25,7 млрд руб.), на втором месте — S7 (22 млрд руб.), на третьем — лоукостер «Победа» (14 млрд руб.).

Читайте на РБК Pro Pro Пять упражнений для здоровой спины Пять упражнений для здоровой спины Инструкции Pro Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно Инструкции Pro На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам Статьи Pro До 250 тыс. руб: сколько платят сотрудникам маркетплейсов До 250 тыс. руб: сколько платят сотрудникам маркетплейсов Статьи Pro «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах Статьи Pro «Никакого мобильного до 14 лет»: Маск, Гейтс и Безос — о воспитании детей «Никакого мобильного до 14 лет»: Маск, Гейтс и Безос — о воспитании детей Статьи Pro Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики Статьи Pro «Выстроится очередь до Петербурга». Эксперты — о предельной цене на нефть «Выстроится очередь до Петербурга». Эксперты — о предельной цене на нефть Прогнозы

Также правительство в конце июня утвердило субсидии для авиакомпаний, которые занимаются грузоперевозками. На это из бюджета выделили 2,9 млрд руб. Субсидия будет перечисляться компаниям ежемесячно по результатам каждого месяца с 1 апреля по 31 октября, либо разово за несколько месяцев.