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Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга России до конца июля

Аэропорты на юге России не работают с конца февраля. РЖД запустили дополнительные поезда в этом направлении
Фото: Виктор Борзых / Global Look Press
Фото: Виктор Борзых / Global Look Press

Ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 30 июля 2022 года, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 30 июля 2022 года 3:45 по московскому времени», — сказано в сообщении.

Самолеты не могут летать в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Авиакомпаниям вновь рекомендовали выполнять пассажирские рейсы через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Росавиация ограничила полеты в аэропорты южной и центральной части России 24 февраля, когда страна начала военную операцию на Украине. Воздушную зону около российско-украинской границы признали небезопасной для гражданских судов. С тех пор ограничения не снимали. В последний раз их продлили 15 июля.

В Краснодарском крае работать не прекращал только аэропорт Сочи, где власти организовали временный хаб. В конце мая РЖД запустили на юг страны 144 дополнительных поезда, они будут курсировать в летний период и идти до местных курортов.

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14 июля глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в интервью РБК, что турпоток на полуострове за июль упал на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Он сообщил, что в июне на полуостров приехало более 815 тыс. туристов, а средняя заполняемость отелей региона составила около 50%. Аксенов назвал Крым самым пострадавшим «с точки зрения туризма» регионом. Ранее он говорил, что сезон в Крыму «полноценно не состоялся».

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Татьяна Зыкина
ограничения полеты Росавиация
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Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга России до 24 июля
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