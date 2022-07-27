Медведев опубликовал карту Украины, состоящей из одной области
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что восстановит страну в границах 2013 года, однако «западные аналитики» предрекают, что от Украины останется одна-единственная область, Киевская, написал в Telegram заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«В пострадавшем от психотропных веществ мозгу президента Украины возникала следующая картинка светлого будущего его страны (рис. 1). Западные аналитики считают, что на самом деле будет так (рис. 2)», — написал Медведев. Он не уточнил, о каких западных аналитиках идет речь.
На первой карте изображена Украина с Крымом, Донецкой и Луганской областями. На второй — только с Киевской. Восточные и южные области (Черниговская, Харьковская, Сумская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Черкасская, Полтавская, Кировоградская) отошли России, Винницкая и Черновицкая — Румынии, западные (Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Ровненская, Житомирская, Волынская, Львовская) — Польше, Закарпатская — Венгрии.
По данным на конец июля, под контролем России на Украине находятся вся Херсонская область, юг и центр Запорожской области (из городов — Бердянск, Мелитополь, Васильевка), восток Харьковской области (из городов — Изюм и Балаклея). Кроме того, российские войска полностью взяли под контроль ЛНР и частично ДНР.
Глава ДНР Денис Пушилин 27 июля заявил, что «пришло время освобождать русские города, основанные русскими людьми», и перечислил Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепр, Харьков, Запорожье и Луцк. При этом президент Владимир Путин указывал, что у России нет цели оккупировать Украину.
В апреле директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что, по данным спецслужбы, США и Польша разрабатывают план по установлению контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. В мае секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Польша уже начинает «захват» западных территорий Украины. Нарышкин также указывал, что Польша готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, прикрывая свои планы по захвату Западной Украины.
В Польше такие планы опровергли. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин назвал эту информацию ложью, которая «повторяется уже несколько лет». По его мнению, это была «информационная операция» с целью посеять недоверие между Украиной и Польшей.