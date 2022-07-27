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Полтавская прокуратура изъяла у жителей 11 танков

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Полтавская областная прокуратура за пять месяцев изъяла из незаконного оборота более 7 тыс. единиц оружия, в том числе 11 танков и две бронированные машины, пишут «Украинские новости».

Кроме танков, были изъяты около 160 единиц огнестрельного оружия, более 60 пистолетов, около 50 единиц автоматического оружия, свыше 200 боеприпасов и т.д. Но основную массу изъятого составили патроны, их около 7 тыс. Правоохранители возбудили 92 уголовных дела по факту незаконного приобретения и хранения оружия.

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Фото:Joe Raedle / Getty Images

В июле Европейское полицейское агентство (Европол) заявило о контрабанде оружия с территории Украины в ЕС. По его данным, «преступные сети действуют в регионе и осуществляют или планируют контрабанду значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов, включая военное оружие». Европол допустил, что на европейско-украинской границе существуют тайники, а к контрабанде могут быть причастны беженцы.

В Киеве, комментируя заявление Европола, потребовали доказательств фактов «торговли оружием и военными товарами на черном рынке». В России о «расползании» оружия с Украины по Ближнему Востоку и другим регионам мира заявили министр обороны Сергей Шойгу и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Теги
Полтавская область прокуратура изъятие оружия танки
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