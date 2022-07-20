Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 55,83 (-0,62) Инвестиции, 16:35
Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 54,85 (-0,59) Инвестиции, 16:35
Госдеп назвал «Северный поток» фактором энергобезопасности Европы Экономика, 23:03
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 23:00
Полиция Майами передаст Украине конфискованное оружие Политика, 22:45
Bloomberg узнал, когда Гаага выдвинет обвинение по событиям на Украине Политика, 22:35
КС ограничил время расследований после истечения срока давности Политика, 22:25
Ближе к природе: квартал у Москвы-реки с качественной инфраструктурой РБК Стиль и Донстрой, 22:15
Новак назвал условие, при котором Россия перестанет экспортировать нефть Политика, 22:14
Якубович назвал ошибкой отказ «Первого» от развлекательных программ Технологии и медиа, 22:10
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Минобороны сообщило о сбитом дроне-камикадзе у Запорожской АЭС Политика, 21:54
Непомнящий назвал разочаровывающим отказ Карлсена от чемпионского матча Спорт, 21:54
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 21:44
Тарасова объяснила безысходностью смену спортгражданства россиянами Спорт, 21:40
В ФРГ сообщили о снижении заявки «Газпрома» на поставки по Nord Stream Политика, 21:37
Испания выступила против предложения ЕК сократить потребление газа на 15% Экономика, 21:34
Военная операция на Украине ,  
0 

Полиция Майами передаст Украине конфискованное оружие

Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Полиция Майами объявила о планах направить на Украину, а именно в город-побратим Ирпень, оружие, которое было конфисковано или выкуплено у населения, сообщает NBC.

The Washington Post уточняет, что в последнем случае речь идет о прошедшей в июне акции выкупа оружия Guns 4 Ukraine («Оружие для Украины»). Полиция предлагала $50 за пистолеты, $100 — за дробовики и $150 за «мощные» винтовки.

«Это для обычных людей на местах и муниципальных служащих, таких же, как мы», — заявил начальник полиции Майами Мануэль Моралес, указав, что в Ирпень передадут 167 единиц оружия.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Кроме того, о новых поставках сообщила Литва, она намерена передать Украине бронетранспортеры М-113 и М-577 и боеприпасы, а американский город Майами — пистолеты, полуавтоматические ружья и винтовки.

О скорой передаче машин и вооружений Киеву заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас во время заседания Координационной группы поддержки Украины НАТО, говорится на сайте литовского военного ведомства. Также он анонсировал помощь в подготовке украинских военных, в том числе путем организации широкомасштабных учений ВСУ.

«В настоящее время есть запрос на подготовку военных полицейских, специалистов по разминированию. Литовская армия также будет способствовать масштабному обучению украинских кадров в Великобритании, направляя туда инструкторов», — сказал Анушаускас. Речь идет о десяти инструкторах, которые в течение трех недель могут обучить 10 тыс. солдат, говорится в сообщении.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Нужна ли кибербезопасности экономическая прозрачность
Статьи
Pro
Фото: Kosyan.aviasales Основатель Aviasales: я хотел, чтобы «капало» $20 тыс. и не работать
Статьи
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Фото: Jan Kruger / Getty Images От Грузии до Сербии: где открыть компанию, чтобы избежать санкций
Статьи
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images «Нам нечего скрывать». Как компании обманывают инвесторов ложными данными
Статьи

Как указали в Минобороны Литвы, всего страна поставила на Украину вооружений на €123 млн — это были системы ПВО Stinger, противотанковые средства, бронежилеты и каски, минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, радары, бронетранспортеры и т. д.

Жена Зеленского попросила у конгресса США системы ПВО для Украины
Политика
Елена Зеленская

Как сообщает NBC, полиция Майами объявила о планах направить на Украину, а именно в город-побратим Ирпень, оружие, которое было конфисковано или выкуплено у населения. The Washington Post уточняет, что в последнем случае речь идет о прошедшей в июне акции выкупа оружия Guns 4 Ukraine («Оружие для Украины»). Полиция предлагала $50 за пистолеты, $100 — за дробовики и $150 за «мощные» винтовки.

«Это для обычных людей на местах и муниципальных служащих, таких же, как мы», — заявил начальник полиции Майами Мануэль Моралес, указав, что в Ирпень передадут 167 единиц оружия.

В Кремле, комментируя военную помощь Украине со стороны Запада, заявляли, что цели российской спецоперации все равно будут достигнуты, а поставки оружия Украине доставят ей «больше страданий».

Теги
Литва Майами военная помощь поставки вооружений Украина
Материалы по теме
В США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на этой неделе
Политика
Совет ЕС согласовал военную помощь Украине еще на €500 млн
Политика
Зеленский сравнил ситуацию с поставками оружия с помощью с вакциной
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter