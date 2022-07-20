Полиция Майами передаст Украине конфискованное оружие
Полиция Майами объявила о планах направить на Украину, а именно в город-побратим Ирпень, оружие, которое было конфисковано или выкуплено у населения, сообщает NBC.
The Washington Post уточняет, что в последнем случае речь идет о прошедшей в июне акции выкупа оружия Guns 4 Ukraine («Оружие для Украины»). Полиция предлагала $50 за пистолеты, $100 — за дробовики и $150 за «мощные» винтовки.
«Это для обычных людей на местах и муниципальных служащих, таких же, как мы», — заявил начальник полиции Майами Мануэль Моралес, указав, что в Ирпень передадут 167 единиц оружия.
Кроме того, о новых поставках сообщила Литва, она намерена передать Украине бронетранспортеры М-113 и М-577 и боеприпасы, а американский город Майами — пистолеты, полуавтоматические ружья и винтовки.
О скорой передаче машин и вооружений Киеву заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас во время заседания Координационной группы поддержки Украины НАТО, говорится на сайте литовского военного ведомства. Также он анонсировал помощь в подготовке украинских военных, в том числе путем организации широкомасштабных учений ВСУ.
«В настоящее время есть запрос на подготовку военных полицейских, специалистов по разминированию. Литовская армия также будет способствовать масштабному обучению украинских кадров в Великобритании, направляя туда инструкторов», — сказал Анушаускас. Речь идет о десяти инструкторах, которые в течение трех недель могут обучить 10 тыс. солдат, говорится в сообщении.
Как указали в Минобороны Литвы, всего страна поставила на Украину вооружений на €123 млн — это были системы ПВО Stinger, противотанковые средства, бронежилеты и каски, минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, радары, бронетранспортеры и т. д.
Как сообщает NBC, полиция Майами объявила о планах направить на Украину, а именно в город-побратим Ирпень, оружие, которое было конфисковано или выкуплено у населения. The Washington Post уточняет, что в последнем случае речь идет о прошедшей в июне акции выкупа оружия Guns 4 Ukraine («Оружие для Украины»). Полиция предлагала $50 за пистолеты, $100 — за дробовики и $150 за «мощные» винтовки.
«Это для обычных людей на местах и муниципальных служащих, таких же, как мы», — заявил начальник полиции Майами Мануэль Моралес, указав, что в Ирпень передадут 167 единиц оружия.
В Кремле, комментируя военную помощь Украине со стороны Запада, заявляли, что цели российской спецоперации все равно будут достигнуты, а поставки оружия Украине доставят ей «больше страданий».