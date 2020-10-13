Путин поручил провести эксперимент по маркировке воды и пива

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Президент России Владимир Путин поручил правительству провести эксперимент по маркировке питьевой воды в бутылках, пива и слабоалкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обеспечить проведение экспериментов по маркировке средствами идентификации упакованной питьевой воды, пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков», — говорится в поручении.

Эксперимент планируется завершить к 1 апреля 2021 года, ответственным за его реализацию назначен глава правительства Михаил Мишустин.

В начале сентября глава Минпромторга Денис Мантуров предложил ввести обязательную маркировку пива, а позже и всей алкогольной продукции в системе «Честный знак». Министр объяснил это необходимостью борьбы с контрафактом на рынке.