Путин поручил провести эксперимент по маркировке воды и пива
Президент России Владимир Путин поручил правительству провести эксперимент по маркировке питьевой воды в бутылках, пива и слабоалкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Обеспечить проведение экспериментов по маркировке средствами идентификации упакованной питьевой воды, пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков», — говорится в поручении.
Эксперимент планируется завершить к 1 апреля 2021 года, ответственным за его реализацию назначен глава правительства Михаил Мишустин.
В начале сентября глава Минпромторга Денис Мантуров предложил ввести обязательную маркировку пива, а позже и всей алкогольной продукции в системе «Честный знак». Министр объяснил это необходимостью борьбы с контрафактом на рынке.