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Путин поручил провести эксперимент по маркировке воды и пива

Фото:Regis Duvignau / Reuters
Фото: Regis Duvignau / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил правительству провести эксперимент по маркировке питьевой воды в бутылках, пива и слабоалкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обеспечить проведение экспериментов по маркировке средствами идентификации упакованной питьевой воды, пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков», — говорится в поручении.

Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива
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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Эксперимент планируется завершить к 1 апреля 2021 года, ответственным за его реализацию назначен глава правительства Михаил Мишустин.

В начале сентября глава Минпромторга Денис Мантуров предложил ввести обязательную маркировку пива, а позже и всей алкогольной продукции в системе «Честный знак». Министр объяснил это необходимостью борьбы с контрафактом на рынке.

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В России система прослеживаемости товаров от производителя до продавца «Честный знак» стала обязательной для меховых изделий, лекарств, обуви, табака, духов и фотоаппаратов. Систему сплошной маркировки товаров в России планируется создать к 2024 году.

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