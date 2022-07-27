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Песков обвинил власти Молдавии в применении жестких мер к оппозиции

Власти Молдавии нарушают демократические принципы и применяют жесткие меры к оппозиции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Они применяют жесткие меры, вряд ли укладывающиеся в порядки демократии, для оппозиционных партий. Мы помним [задержание экс-президента Игоря] Додона. Это противоречит демократической идее конкуренции политических сил», — утверждает он.

Также представитель Кремля заявил, что руководство республики пытается насаждать антироссийскую повестку и отходит от идеи взаимодействия с Россией.

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Игорь Додон

В конце мая полиция Молдавии задержала бывшего президента страны Игоря Додона, который до 2016 года представлял Партию социалистов Республики Молдова. Суд отправил пророссийского политика под домашний арест по подозрениям в пассивной коррупции, получении денег для политической партии от преступной организации, незаконном обогащении и государственном измене.

Генпрокуратура предъявила Додону обвинение по делу о хищении средств при закупке электроэнергии госкомпанией «Энергоком» в 2008 году. По версии следствия, в должности первого вице-премьера, министра экономики и торговли Додон содействовал закупкам с сильно завышенной закупочной ценой. Государство понесло убытки в размере $11,9 млн, утверждают прокуроры. Экс-президент вину отрицает.

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Прогнозы

С конца мая граждане Молдавии начали выходить на протесты. 29 мая Партия социалистов Республики Молдова провела в Кишиневе акцию протеста с требованием прекратить давление на оппозицию и провести кадровые перестановки в правительстве, сообщил «Интерфакс».

13 июля вице-спикер парламента, исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча обвинил правящую президентскую либеральную проевропейскую партию «Действие и солидарность» в непрозрачной реформе Избирательного кодекса, писал EADaily.

Батрынча предположил, что власти планируют провести фальсификацию будущих выборов с помощью изменений в избирательном процессе. Реформа предполагает, что голосование будет электронным, а ЦИК сможет решать, в каких округах голосование должно идти два дня вместо одного.

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«Авторы хотят изменить количество членов Центризбиркома, чтобы не позволить оппозиции делегировать своих представителей. Предполагаемая «реформа» дает возможность делегировать в ЦИК только семь человек, представляющих все те учреждения, которые контролируются одной политической силой», — пояснил свои опасения вице-спикер.

Теги
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