Молдавия получила от России заверения об отсутствии прямых угроз

Молдавия получила от российской стороны сообщения, что для страны нет прямых угроз на фоне военной операции на Украине, заявил министр обороны республики Анатолий Носатый в эфире телеканала TV8.

«Мы не общаемся напрямую с Министерством обороны России, контакт установлен на уровне послов и военных атташе. Мы получаем спокойные сообщения, что военная операция не касается Молдавии и нет прямых угроз для Молдавии», — сказал Носатый (цитата по «РИА Новости»).

Министр отметил, что по сравнению с концом февраля, когда только началась российская спецоперация, сейчас ситуация стала лучше, так как военные действия отдалились от границ Молдавии. В то же время глава Минобороны Молдавии подчеркнул, что пока ситуация находится под контролем, хоть она и «очень горячая». «Однако эскалация может достигнуть максимальной высоты», — добавил он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что молдавская армия нуждается в переоснащении современной техникой. По ее словам, этот вопрос бы не стал приоритетным для правительства, если бы не операция России на Украине. «Но если мы видим, что Россия делает в Украине, было бы совершенно несерьезно не думать о том, как защитить себя, если с нами случится такая трагедия», — сказала Санду.

Она сообщила, что Евросоюз выразил готовность оказать потенциальную поддержку в сфере обороны, однако пока речь идет о нелетальном снаряжении. Президент Молдавии напомнила, что в соответствии с Конституцией страна придерживается политики нейтралитета.

После этого в Кремле заявили, что Кишинев не должен видеть угрозу для своей безопасности со стороны Москвы. «Нету риска для России, и в Молдавии не должны видеть угрозу, это абсурдно. Неуместно сравнивать это с Украиной. Молдавия не превращалась, хотя были такие желающие, в центр «анти-России», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.