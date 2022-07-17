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Минобороны показало видео оказания медпомощи жителям Харьковской области

Video

Минобороны России опубликовало видео, на котором специалисты медицинской службы Западного военного округа оказывают помощь жителям Харьковской области в зоне проведения военной операции.

На кадрах показано, как военные врачи делают обход по домам местных жителей, проводят медицинский осмотр и выдают лекарства.

«В случае необходимости, военнослужащие Вооруженных сил России доставляют тяжелобольных местных жителей в Россию для проведения сложных операций», — сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, военные госпитали «укомплектованы высокотехнологичным оборудованием» для проведения диагностики, врачи проводят плановые операции.

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Фото:Минобороны РФ

Российские силы контролируют около 20% территории Харьковской области Украины и два крупных города на ней: Изюм и Балаклею. Харьков контролируется Украиной, сообщал 6 июля глава временной гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

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Однако, он уточнял, что обстановка в «освобожденных районах» остается напряженной: ряд населенных пунктов обстреливается украинскими войсками, не устранена опасность проникновения не территорию диверсионных групп.

8 июля в занятых Россией районах Харьковской области ввели военное положение, комендантский час увеличили — с 20:00 до 06:00 мск.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Теги
Минобороны Харьковская область медицинская помощь Военная операция на Украине
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