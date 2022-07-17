Минобороны показало видео оказания медпомощи жителям Харьковской области
Минобороны России опубликовало видео, на котором специалисты медицинской службы Западного военного округа оказывают помощь жителям Харьковской области в зоне проведения военной операции.
На кадрах показано, как военные врачи делают обход по домам местных жителей, проводят медицинский осмотр и выдают лекарства.
«В случае необходимости, военнослужащие Вооруженных сил России доставляют тяжелобольных местных жителей в Россию для проведения сложных операций», — сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, военные госпитали «укомплектованы высокотехнологичным оборудованием» для проведения диагностики, врачи проводят плановые операции.
Российские силы контролируют около 20% территории Харьковской области Украины и два крупных города на ней: Изюм и Балаклею. Харьков контролируется Украиной, сообщал 6 июля глава временной гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.
Однако, он уточнял, что обстановка в «освобожденных районах» остается напряженной: ряд населенных пунктов обстреливается украинскими войсками, не устранена опасность проникновения не территорию диверсионных групп.
8 июля в занятых Россией районах Харьковской области ввели военное положение, комендантский час увеличили — с 20:00 до 06:00 мск.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.