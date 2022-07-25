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Военная операция на Украине ,  

В ЛНР сообщили о гибели четырех человек после обстрела со стороны ВСУ

В Луганской народной республике (ЛНР) погибли четыре мирных жителя в результате обстрела населенного пункта Рубежное Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

По данным ведомства, обстрел произошел в 17:00 по местному времени. В СЦКК отметили, что он был произведен с применением артиллерийского орудия калибра 155 мм.

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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

Всего по Рубежному было выпущено девять снарядов, добавили в представительстве.

В ЛНР ранее обвинили ВСУ в обстреле города Красный Луч в Луганской народной республике из реактивной системы залпового огня HIMARS. Обстрел начался около 01:45 по местному времени, всего, по словам представителей, ВСУ выпустили по населенному пункту шесть ракет.

Власти республик Донбасса и военно-гражданские администрации занятых российскими военными регионов не раз обвиняли Украину в обстрелах. Накануне представители ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска выстрелили одной ракетой из этой установки по городу Стаханов вечером 22 июля. Ночью того же дня ВСУ обстреляли село Хорошее тремя ракетами, говорили в СЦКК.

Теги
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