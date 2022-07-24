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В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле города Красный луч из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Красный Луч в Луганской народной республике из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в Telegram .

Обстрел начался около  01.45 по местному времени, всего, по словам представителей, ВСУ выпустили по населенному пункту шесть ракет.

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По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Красный Луч - город примерно в 50 км к юго-западу от Луганска По данным государственной службы статистики Украины на 1 января 2022 года (страна называет его Хрустальный), в нем проживали 79,5 тыс.человек. 

HIMARS — реактивная система залпового огня (РСЗО) американского производства. Их поставляют Киеву союзники Вашингтона и сами Соединенные Штаты. Последние обещали передать Украине 20 таких установок, 12 РСЗО уже находятся в распоряжении Киева.

Власти республик Донбасса и военно-гражданские администрации занятых российскими военными регионов не раз обвиняли Украину в обстрелах инфраструктуры с использованием HIMARS.  Накануне представители ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска выстрелили одной ракетой из этой установки по городу Стаханов вечером 22 июля. Ночью того же дня ВСУ обстреляли село Хорошее тремя ракетами, говорили в СЦКК.

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