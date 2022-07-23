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Власти ЛНР обвинили в госизмене и работе на ЦРУ экс-сотрудника ОБСЕ

О задержании двух сотрудников ОБСЕ власти ЛНР сообщили в середине апреля. Ассистенту безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии Дмитрию Шабанову предъявили обвинение в госизмене, ему грозит до 20 лет тюрьмы
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Министерство госбезопасности (МГБ) ЛНР обвинило в госизмене экс-сотрудника ОБСЕ от республики, который, как считают в Луганске, был завербован ЦРУ США. Об этом сообщает пресс-служба МГБ ЛНР.

«Установлено, что сотрудник ОБСЕ Шабанов Дмитрий Павлович, занимавший должность ассистента безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, действуя в ущерб безопасности ЛНР», — сказано в заявлении.

По версии МГБ, в апреле 2016 года бывший сотрудник ОБСЕ был завербован резидентом ЦРУ США на Украине Андреем Лукашенко, который, в свою очередь, является экс-сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ).

Ведомство уточнило, что «после прохождения специальной подготовки в США» Шабанов в период с августа 2021-го по апрель 2022 года, выполняя задания Лукашенко, собирал «сведения о передвижениях военной техники и вооружений, а также о перемещениях личного состава подразделений Народной милиции ЛНР». Предполагается, что он передавал эту информацию ЦРУ.

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Фото:Pierre Crom / Getty Images

В апреле власти Луганской народной республики признали работу миссии ОБСЕ неправомерной и обязали сотрудников миссии покинуть территорию ЛНР до конца апреля. Глава республики Леонид Пасечник обвинил сотрудников ОБСЕ в создании негативного образа России и республик Донбасса в Европе. Аналогичные меры были приняты Госкомитетом обороны Донецкой народной республики.

Позже в ЛНР заявили, что 11 и 15 апреля по делу о госизмене были задержаны два сотрудника луганского подразделения ОБСЕ. Против задержанных возбудили уголовные дела по ст. 335 УК ЛНР (госизмена), им грозит до 20 лет лишения свободы. В конце апреля о задержании сотрудника специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по подозрению в шпионаже также сообщили в ДНР.

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ работала на Украине с 21 марта 2014 года. В конце февраля 2022 года руководство организации решило эвакуировать наблюдателей из страны, а также из Донецка и Луганска. Большинство членов миссии покинули регион к 28 февраля, однако полностью эвакуация завершилась только 8 марта.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
ОБСЕ ЦРУ США госизмена ЛНР Военная операция на Украине
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