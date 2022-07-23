Власти ЛНР обвинили в госизмене и работе на ЦРУ экс-сотрудника ОБСЕ
Министерство госбезопасности (МГБ) ЛНР обвинило в госизмене экс-сотрудника ОБСЕ от республики, который, как считают в Луганске, был завербован ЦРУ США. Об этом сообщает пресс-служба МГБ ЛНР.
«Установлено, что сотрудник ОБСЕ Шабанов Дмитрий Павлович, занимавший должность ассистента безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, действуя в ущерб безопасности ЛНР», — сказано в заявлении.
По версии МГБ, в апреле 2016 года бывший сотрудник ОБСЕ был завербован резидентом ЦРУ США на Украине Андреем Лукашенко, который, в свою очередь, является экс-сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ).
Ведомство уточнило, что «после прохождения специальной подготовки в США» Шабанов в период с августа 2021-го по апрель 2022 года, выполняя задания Лукашенко, собирал «сведения о передвижениях военной техники и вооружений, а также о перемещениях личного состава подразделений Народной милиции ЛНР». Предполагается, что он передавал эту информацию ЦРУ.
В апреле власти Луганской народной республики признали работу миссии ОБСЕ неправомерной и обязали сотрудников миссии покинуть территорию ЛНР до конца апреля. Глава республики Леонид Пасечник обвинил сотрудников ОБСЕ в создании негативного образа России и республик Донбасса в Европе. Аналогичные меры были приняты Госкомитетом обороны Донецкой народной республики.
Позже в ЛНР заявили, что 11 и 15 апреля по делу о госизмене были задержаны два сотрудника луганского подразделения ОБСЕ. Против задержанных возбудили уголовные дела по ст. 335 УК ЛНР (госизмена), им грозит до 20 лет лишения свободы. В конце апреля о задержании сотрудника специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по подозрению в шпионаже также сообщили в ДНР.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ работала на Украине с 21 марта 2014 года. В конце февраля 2022 года руководство организации решило эвакуировать наблюдателей из страны, а также из Донецка и Луганска. Большинство членов миссии покинули регион к 28 февраля, однако полностью эвакуация завершилась только 8 марта.