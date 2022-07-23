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Военная операция на Украине ,  

Власти ЛНР обвинили ВСУ в ударе по Стаханову из HIMARS

Вооруженные формирования Украины нанесли удар по городу Стаханову в Луганской области Украины, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации в Telegram.

«Cо стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 22.56 по населенному пункту Стаханов с применением ракетной системы залпового огня HIMARS (одна ракета)», — сказано в сообщении.

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Запуск ракет HIMARS во время тренировки армии США

ВСУ пока не сообщали об ударах по Стаханову. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал только об ударе HIMARS по складу с боеприпасами в Славяносербском районе Луганской области, передавал УНИАН.

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Реактивная система залпового огня HIMARS

HIMARS — реактивная система залпового огня американского производства. Украинские военные начали получать их от США и их союзников в конце июня, на фоне военной операции России на Украине. К 20 июля Киев имел 12 из 20 обещанных систем.

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявлял, что военные применяют HIMARS в Донбассе. Главы военных администраций и Генштаб отчитывались об ударах из систем только по складам с боеприпасами. При этом власти частично признанных республик и занятых российскими военными регионов говорили об обстрелах гражданских объектов.

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РСЗО «HIMARS» обстрел Луганская область ЛНР
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