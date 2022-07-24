В Раде сообщили о смерти командира 28-й бригады Украины

В Николаевской области Украины погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады полковник Виталий Гуляев. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины, член фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

По словам депутата, Гуляев воевал на передовой еще с 2014 года, а командиром одесской 28-й бригады стал в сентябре 2021 года.

Депутат Киевского городского совета Павел Бойченко уточнил, что комбриг «23 июля 2022 года отдал свою жизнь, защищая Украину».

Министерство иностранных дел Канады 24 июля подтвердило гибель своего гражданина на Украине, предположительно участвовавшего в боевых действиях на стороне Киева, сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства.

Politico со ссылкой на «командира иностранных бойцов» по имени Руслан Мирошниченко ранее сообщило о гибели трех наемников из США, Канады и Швеции в Донбассе. По данным издания, в Донбассе при обстреле в районе села Григорьевка 18 июля погибли американцы Люк Люцишин и Брайан Янг, канадец Эмиль Антуан Рой-Сируа и швед Эдвард Патриньяни, которые были частью «сил спецопераций» территориальной обороны ВСУ.

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Президент Украины Владимир Зеленский 22 июля сообщил, что ежедневные потери украинских войск составляют порядка 30 человек убитыми и 250 человек ранеными. В начале июня Зеленский говорил, что страна ежедневно теряет «от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою».