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Зеленский сообщил о резком снижении потерь ВСУ в июле

По словам Зеленского, потери ВСУ снизились до 30 человек убитыми и около 250 ранеными в день по сравнению с маем и июнем, когда количество убитых доходило до 200 человек в день *
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Ежедневные потери украинских войск составляют порядка 30 человек убитыми и 250 человек ранеными. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, он утверждает, что потери Украины «снизились до 30 человек убитыми, около 250 ранеными» в день, в то время как в мае и июне, по словам президента Украины, потери составляли от 100 до 200 человек убитыми.

В офисе Зеленского оценили потери украинской армии с начала спецоперации
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Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

В начале июня Зеленский заявлял, что страна ежедневно теряет «от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою». В то же время глава украинской делегации на переговорах с Россией по урегулированию конфликта Давид Арахамия оценивал украинские потери в 200–500 человек в день. По его словам, на тот момент в боевых действиях был задействован 1 млн человек, а у Киева оставалась возможность увеличить это число до 2 млн.

11 июня советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что с начала российской военной операции 24 февраля ВСУ потеряли до 10 тыс. военнослужащих. Ранее он говорил, что точные цифры не будут раскрываться до окончания военных действий, объясняя это государственной тайной.

В российском Минобороны в конце марта утверждали, что в ходе спецоперации погибли 14 тыс. украинских военных, еще 16 тыс. человек ранены, больны или временно утратили боеспособность. В середине марта министерство заявляло о 23 тыс. погибших военных «украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников». О потерях российской армии в министерстве последний раз сообщали 25 марта: 1351 погибший, 3825 раненых.

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Владимир Зеленский Военная операция на Украине убитые раненые ВСУ

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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