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Лавров заявил, что Россия рассчитывает на снятие санкций на экспорт зерна

Сергей Лавров и Самех Шукри
Сергей Лавров и Самех Шукри (Фото: МИД России)

Москва рассчитывает, что ООН сможет добиться снятия санкций, которые мешали экспорту зерна из России, в рамках «продуктовой сделки». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой МИД Египта Самехом Шукри, трансляция шла на YouTube.

Лавров пояснил, что речь идет об ограничениях, которые стали препятствием для операций с зерном из России, в том числе страхование, допуск российских кораблей в зарубежные порты и заход иностранных судов в российские порты.

«Теперь после подписания договоренностей в Стамбуле по инициативе генерального секретаря ООН он вызвался добиваться снятия этих нелегитимных ограничений. Будем рассчитывать, что у него это получится», — сказал он.

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Фото:Ефрем Лукацкий / AP

После начала российской военной операции на Украине из портов страны перестали вывозить зерно. Киев обвинял в этом Москву, которая в свою очередь утверждала, что вывоз продовольствия невозможен из-за минирования портов украинскими войсками. В мире были обеспокоены этой ситуацией и опасались начала продовольственного кризиса в связи с отсутствием на рынке украинского зерна, а также российского в связи с санкциями.

Турция и ООН выступили посредниками в организации переговоров по вывозу украинского зерна. 22 июля Россия и Украина по отдельности подписали с ними соответствующий договор. Министр обороны Турции Хулуси Акар уточнил, что сделка не ограничена сроками.

Согласно соглашению, для вывоза зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного организуют безопасный коридор. Корабли будут проходить по нему в сопровождении украинских лоцманов, при этом территориальные воды останутся заминированными.

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На выходе и входе в Черное море суда будут досматривать, этим займется созданный совместный четырехсторонний координационный центр. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, это делается, чтобы на судах не провозились оружие и боеприпасы и чтобы исключить провокации.

Механизм по вывозу зерна начнет работать примерно через две недели, сообщали в ООН. Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что страна имеет запасы зерна на $10 млрд и благодаря соглашению сможет экспортировать около 20 млн т прошлогоднего урожая зерновых.

В тот же день Россия и ООН подписали меморандум о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки сроком на три года. Главная его задача — обеспечить транспарентные и беспрепятственные поставки российского продовольствия и удобрений на мировые рынки и добиться исключения этой продукции из-под действия санкций. 

Теги
Персоны
Сергей Лавров зерно ООН Антониу Гутерриш санкции

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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