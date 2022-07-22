В ООН пояснили, когда заработает механизм вывоза зерна с Украины
Механизм безопасного экспорта зерна из портов Украины заработает примерно через две недели, заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
«Мы намерены создать этот орган (совместный координационный центр. — РБК) как можно быстрее, но генеральный секретарь считает, что мы сможем сделать это примерно через две недели», — сказал он.
По словам Хака, Антониу Гутерриш назвал «продуктовую сделку» самым значительным достижением за свой срок на посту.
С начала военной операции на Украине Киев и западные страны обвиняли Москву в препятствовании вывозу украинского зерна. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что российские власти используют голод и зерно для усиления влияния. Кремль отрицал это и указывал, что украинские военные сами заминировали выходы из портов. В итоге, по разным оценкам, там скопилось от 4,5 млн до 20 млн т пшеницы и кукурузы.
15 июля делегации России, Украины, Турции и ООН провели переговоры в Стамбуле и договорились создать там координационный центр по вывозу зерна. Соглашение было подписано сторонами 22 июля. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, подписавшего документ, меморандум предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки. Второе подписанное соглашение определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.
Министр обороны уточнил, что досмотр судов, задействованных в вывозе украинского зерна, будет производиться на выходе и входе в Черное море, чтобы не допустить провоза вооружения и боеприпасов, а также исключить провокации. Шойгу добавил, что Россия взяла на себя обязательства не пользоваться тем, что украинские порты будут разминированы и открыты.
Как уточнили в ООН, специальные инспекционные группы будут следить за отгрузкой зерна в трех портах — Одессе, Черноморске и Южном. При этом украинские лоцманские суда будут проводить корабли через заминированное Черное море, после чего они будут выходить через пролив Босфор по согласованному коридору.
По данным New York Times, зерно из украинских портов, согласно сделке с Россией, будут доставлять в Турцию по безопасным разминированным путям, а уже оттуда начнут распределять покупателям по всему миру. Также газета сообщила, что корабли ВМФ и береговой охраны Турции будут конвоировать суда с зерном до международных вод.