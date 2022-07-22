В ООН пояснили, когда заработает механизм вывоза зерна с Украины

По словам зампредставителя генерального секретаря ООН Фархана Хака, совместный координационный центр для вывоза зерна с Украины может быть создан примерно через две недели

Фото: Robert Hradil / Getty Images

Механизм безопасного экспорта зерна из портов Украины заработает примерно через две недели, заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Мы намерены создать этот орган (совместный координационный центр. — РБК) как можно быстрее, но генеральный секретарь считает, что мы сможем сделать это примерно через две недели», — сказал он.

По словам Хака, Антониу Гутерриш назвал «продуктовую сделку» самым значительным достижением за свой срок на посту.

С начала военной операции на Украине Киев и западные страны обвиняли Москву в препятствовании вывозу украинского зерна. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что российские власти используют голод и зерно для усиления влияния. Кремль отрицал это и указывал, что украинские военные сами заминировали выходы из портов. В итоге, по разным оценкам, там скопилось от 4,5 млн до 20 млн т пшеницы и кукурузы.

15 июля делегации России, Украины, Турции и ООН провели переговоры в Стамбуле и договорились создать там координационный центр по вывозу зерна. Соглашение было подписано сторонами 22 июля. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, подписавшего документ, меморандум предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки. Второе подписанное соглашение определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.

Video

Читайте на РБК Pro Pro «Нам нечего скрывать». Как компании обманывают инвесторов ложными данными «Нам нечего скрывать». Как компании обманывают инвесторов ложными данными Статьи Pro 12 мифов об инвестициях от автора любимой рассылки Уоррена Баффетта 12 мифов об инвестициях от автора любимой рассылки Уоррена Баффетта Статьи Pro Преимущества «середнячков». Почему стоит прекратить гоняться за талантами Преимущества «середнячков». Почему стоит прекратить гоняться за талантами Инструкции Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro Наш мозг мешает нам экономить. Вот как его перехитрить Наш мозг мешает нам экономить. Вот как его перехитрить Инструкции Pro Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Статьи Pro Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Статьи Pro Coca-Cola ушла — зона «праздника» опустела: какие сдвиги грозят брендингу Coca-Cola ушла — зона «праздника» опустела: какие сдвиги грозят брендингу Статьи

Министр обороны уточнил, что досмотр судов, задействованных в вывозе украинского зерна, будет производиться на выходе и входе в Черное море, чтобы не допустить провоза вооружения и боеприпасов, а также исключить провокации. Шойгу добавил, что Россия взяла на себя обязательства не пользоваться тем, что украинские порты будут разминированы и открыты.

Как уточнили в ООН, специальные инспекционные группы будут следить за отгрузкой зерна в трех портах — Одессе, Черноморске и Южном. При этом украинские лоцманские суда будут проводить корабли через заминированное Черное море, после чего они будут выходить через пролив Босфор по согласованному коридору.

По данным New York Times, зерно из украинских портов, согласно сделке с Россией, будут доставлять в Турцию по безопасным разминированным путям, а уже оттуда начнут распределять покупателям по всему миру. Также газета сообщила, что корабли ВМФ и береговой охраны Турции будут конвоировать суда с зерном до международных вод.