За депутатами Госдумы закрепили районы в ЛНР
Депутаты Госдумы будут проводить приемы граждан России в закрепленных за ними районах Луганской народной республики. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает «Дума ТВ».
«Мы договорились с коллегами из парламента ЛНР о закреплении за районами республики депутатов с тем, чтобы они могли проводить приемы избирателей, так как в ЛНР много российских граждан, которые участвовали в выборах депутатов Госдумы», — объяснил он.
По словам Володина, Госдума будет учитывать те соглашения, которые регионы России заключают с субъектами ЛНР. Депутаты от Москвы будут работать с жителями Луганска.
Депутаты смогут ездить в ДНР, ЛНР и на другие территории во время региональной недели, отпуска или командировки. Приемы будет координировать первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель группы Госдумы по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР от «Единой России» Виктор Водолацкий.
14 июля Володин ездил в ЛНР с рабочей поездкой. Он выступил перед депутатами Народного совета республики и указал на важность создания единого правового поля в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, социальной защиты граждан.
ЛНР объявила о независимости в 2014 году после смены власти на Украине и начала военных действий в Донбассе. Власти Украины называют территорию Луганской и Донецкой областей временно оккупированными территориями.
В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном принятии в гражданство жителей ДНР и ЛНР. Министр иностранных дел Украины тогда назвал этот процесс «диверсионной паспортизацией».
Для получения российских паспортов граждан ДНР и ЛНР возили в Ростовскую область. Однако после того, как Россия признала их независимость и начала военную операцию на Украине, пункты выдачи паспортов появились и на территории самих республик. В Кремле начали обсуждать проведение референдумов о присоединении ДНР и ЛНР к России, рассказали источники РБК.