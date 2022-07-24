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За депутатами Госдумы закрепили районы в ЛНР

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Депутаты Госдумы будут проводить приемы граждан России в закрепленных за ними районах Луганской народной республики. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает «Дума ТВ».

«Мы договорились с коллегами из парламента ЛНР о закреплении за районами республики депутатов с тем, чтобы они могли проводить приемы избирателей, так как в ЛНР много российских граждан, которые участвовали в выборах депутатов Госдумы», — объяснил он.

По словам Володина, Госдума будет учитывать те соглашения, которые регионы России заключают с субъектами ЛНР. Депутаты от Москвы будут работать с жителями Луганска.

Депутаты смогут ездить в ДНР, ЛНР и на другие территории во время региональной недели, отпуска или командировки. Приемы будет координировать первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель группы Госдумы по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР от «Единой России» Виктор Водолацкий.

Володин приехал в ЛНР
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Вячеслав Володин (слева) и Денис Мирошниченко

14 июля Володин ездил в ЛНР с рабочей поездкой. Он выступил перед депутатами Народного совета республики и указал на важность создания единого правового поля в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, социальной защиты граждан.

ЛНР объявила о независимости в 2014 году после смены власти на Украине и начала военных действий в Донбассе. Власти Украины называют территорию Луганской и Донецкой областей временно оккупированными территориями.

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В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном принятии в гражданство жителей ДНР и ЛНР. Министр иностранных дел Украины тогда назвал этот процесс «диверсионной паспортизацией».

Для получения российских паспортов граждан ДНР и ЛНР возили в Ростовскую область. Однако после того, как Россия признала их независимость и начала военную операцию на Украине, пункты выдачи паспортов появились и на территории самих республик. В Кремле начали обсуждать проведение референдумов о присоединении ДНР и ЛНР к России, рассказали источники РБК.

Теги
Персоны
Вячеслав Володин Госдума ЛНР Депутаты Украина

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
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