Володин приехал в ЛНР

Спикер Думы призвал депутатов парламента ЛНР работать над гармонизацией законодательства, правового регулирования здравоохранения, образования и социальной защиты. Он поблагодарил местных жителей за «любовь к родной России»

Вячеслав Володин (слева) и Денис Мирошниченко (Фото: Государственная Дума РФ)

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прибыл в Луганскую народную республику с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Володин выступил перед депутатами Народного совета республики и передал им слова приветствия от президента России Владимира Путина.

«Мы этой встречи ждали более 30 лет. Сейчас для нас важен вопрос гармонизации законодательства и создания единого правового поля в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, социальной защиты граждан», — сказал Володин.

Он напомнил парламентариям, что в ЛНР также живут российские граждане, которые голосовали на выборах в Государственную думу (российские паспорта местным жителям выдают с 2019 года). Спикер призвал депутатов работать с избирателями и «обсуждать вопросы, которые их волнуют, и решать их проблемы».

Володин поблагодарил граждан республики за то, что «они никогда не предавали себя, свою веру, язык и культуру, за то, что хранили память предков и любовь к родной России».

Спикер нижней палаты также встретился с главой Народного собрания ЛНР Денисом Мирошниченко и обсудил с ним переход к «содержательной работе». По словам Володина, парламенты двух государств должны «формулировать и решать конкретные задачи» и профильные комитеты уже начали работать над этим.

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Также Володин успел встретиться с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником, подробности встречи пресс-служба не разглашала.

Ранее Донецкую и Луганскую народные республики, а также перешедшие под контроль России украинские территории посетили секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, ставший куратором отношений с ДНР и ЛНР.

В начале июля Володин предложил депутатам Госдумы после окончания весенней сессии поехать в отпуск в Донбасс и заняться оказанием помощи ДНР и ЛНР и решением проблем их жителей. Весенняя сессия нижней палаты закончилась 6 июля, однако депутаты решили провести внеочередное заседание 15 июля, чтобы успеть «рассмотреть правительственные законопроекты, которые нужно срочно принимать»

На заседании рассмотрят 17 законопроектов по вопросам федерального бюджета, налогов и сборов, защиты госграниц России, войны и мира, пояснил Володин.