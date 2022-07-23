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В Киев прибыла делегация палаты представителей конгресса США

Встреча Владимира Зеленского с делегацией палаты представителей конгресса США в Киеве
Встреча Владимира Зеленского с делегацией палаты представителей конгресса США в Киеве (Фото: Офіс Президента України)

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с делегацией палаты представителей конгресса США. Об этом украинский президент написал в Telegram-канале. Он также опубликовал видео встречи.

«Благодарен за последний объявленный пакет помощи в сфере безопасности. Особенно — за крайне нужные нам пусковые установки HIMARS, снаряды и беспилотные летательные аппараты», — написал Зеленский.

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Он также отметил, что Украина ценит вклад США в защиту страны.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Представители 141 из 193 стран Генеральной ассамблеи ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска. Киев ввел военное положение, а власти США и других стран начали поставлять Украине оружие и экипировку.

Спустя три месяца военных действий, 1 июня, американский президент Джо Байден объявил о решении отправить на Украину РСЗО HIMARS.

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HIMARS прибыли на Украину 23 июня. Украинские военные уже начали применять систему в Донбассе, говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Министр обороны Украины Алексей Резник подчеркивал, что Киев обязался не использовать западное оружие для ударов по объектам в России. При этом представитель разведки Украины Вадим Скибицкий допустил использование HIMARS против объектов в Крыму.

Россия неоднократно критиковала руководство западных стран за военную помощь Украине и указывала, что это не приближает мир. Президент Владимир Путин говорил, что если иностранные государства будут поставлять Киеву дальнобойные ракеты, то российские военные начнут наносить удары по тем объектам на Украине, по которым их ранее не наносили.

«И вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель — затянуть как можно дольше вооруженный конфликт», — подчеркнул Путин.

Теги
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