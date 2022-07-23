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Сенатор Абрамов допустил возврат к «прежнему» курсу рубля к концу года

Курс евро ЦБ EUR ₽57,761 +1,13%
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Вслед за снижением Центробанком ключевой ставки будет снижаться и курс рубля, к концу года он может достичь прежнего уровня, заявил «РИА Новости» заместитель председателя Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов. Агентство уточняет, что под «прежним» подразумевается курс около 70–80 руб. за евро.

Накануне, 22 июля, ЦБ объявил об очередном снижении ключевой ставки — до 8% годовых. «Убежден, что ключевая ставка будет снижаться еще несколько раз и достигнет к осени, максимум до конца года, докризисного уровня в пять процентов», — сказал сенатор и добавил, что, «скорее всего, будет возвращаться к прежним значениям и курс рубля».

По словам Абрамова, крепкий рубль опасен тем, что производство в стране становится нерентабельным, так как «легче все привезти из Китая», и возникает риск роста безработицы.

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика
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22 июля евро торговался на уровне 58 руб. Дешевле всего за последнее время европейская валюта была 30 июня — тогда она стоила примерно 53 руб.

Зимой 2022-го курс евро к рублю был достаточно стабильным — в пределах 80–90 руб. за евро. В конце февраля европейская валюта начала дорожать, достигнув пика 9 марта (127 руб. за один евро), затем курс стал падать. Летом евро не торговался дороже отметки чуть выше 65 руб.

В то время когда началось падение курса рубля, ЦБ поднял ставку до рекордных 20%. Затем началось ее постепенное снижение: в начале апреля до 17%, в конце месяца до 14%, в конце мая до 11%, а в июне до 9,5% — на уровень начала февраля. Последний раз ставка на уровне ниже 8% была в декабре 2021-го, во второй половине месяца ее подняли до 8,5%

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