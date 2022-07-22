Зеленский оценил запасы зерна в $10 млрд

Украина имеет запасы зерна на $10 млрд, сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram.

«Урожай этого года — а его уже собирают — можно будет реализовать. Это доходы фермеров, всего аграрного сектора и государственного бюджета, рабочие места, деньги для будущей посевной. У нас сейчас уже зерна примерно на $10 млрд», — сказал он.

Украинский лидер уточнил, что благодаря подписанию соглашения с ООН и Турцией о разблокировании портов страна сможет экспортировать около 20 млн т прошлогоднего урожая зерновых. Он увидел шанс снизить остроту продовольственного кризиса и не допустить глобального голода, который мог бы привести к политическому хаосу во многих странах мира.

По словам Зеленского, украинские власти отрабатывают процессы возобновления агроэкспорта вместе с разведкой и военными. Он напомнил, что Украина будет контролировать выходы всех кораблей страны в своих территориальных водах.

«Со стороны России могут быть какие-либо провокации, попытки дискредитировать украинские международные усилия, но мы доверяем ООН и международным партнерам», — заявил президент.

С начала военной операции России на Украине в портах страны оказались заблокированы иностранные сухогрузы с зерном на экспорт. Офис Зеленского заявлял о 39 судах и обвинял в блокировании портов российскую сторону, Министерство обороны России говорило о 70 кораблях, которые не могут выйти из портов из-за украинских мин в море и риска обстрелов. ООН и зарубежные лидеры предупреждали о риске голода, так как Украина продает 10% от мирового объема экспорта пшеницы.

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Турция и ООН выступили посредниками в организации переговоров по вывозу украинского зерна. 22 июля Россия и Украина по отдельности подписали с ними договор о безопасном выходе кораблей.

Согласно нему, вывоз зерна будет проходить через подконтрольные Украине порты Одессы, Черноморска и Южного. Суда будут выходить из Черного моря по безопасному коридору в сопровождении украинских лоцманов, при этом территориальные воды останутся заминированными. Боевым кораблям, самолетам и беспилотникам запретят приближаться к сухогрузам на определенное расстояние.

Кроме того, стороны соглашения создадут координационный центр, который будет досматривать суда на выходе и входе в Черное море, чтобы корабли не могли перевозить оружие и боеприпасы.

Соглашение рассчитано на 120 дней, а затем стороны могут договориться продлить его на аналогичный срок. Механизм по вывозу зерна начнет работать через две недели, сообщил представитель ООН.

