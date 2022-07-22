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Москва получит ₽107 млрд федерального кредита на развитие метро и МЦД

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Правительство России одобрило второй инфраструктурный кредит Москве, который пойдет на развитие транспортной системы. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, общая сумма двух кредитов составляет 106,72 млрд руб. Решение о первом было принято еще в октябре 2021 года, второй одобрен 14 июля 2022 года.

Эти средства планируется направить на обновление подвижного состава. Так, 49,68 млрд руб. уйдет на закупку вагонов для строящихся участков линий метрополитена, в том числе для Большой кольцевой линии (БКЛ), а 57,04 млрд руб. — на приобретение поездов для перспективных диаметров МЦД-3 и МЦД-4.

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Инфраструктурные кредиты предоставляются федеральным правительством в рамках «Инфраструктурного меню» — это крупный пакет мер федерального правительства, который реализуется для поддержки развития региональной инфраструктуры, в том числе транспортной. Кредиты предоставляются на льготных условиях сроком на 15 лет и по льготной ставке 3%.

Комментируя новость об одобрении кредитов, заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что это решение не только способствует развитию транспортной системы Московского региона, но и поддерживает экономику страны, обеспечивая стабильную работу производителей подвижного состава и позволяя сохранять рабочие места.

Ранее в дептрансе сообщали, что столичные меры поддержки производителей поездов предусматривают в том числе возможность увеличения авансовых платежей — чтобы техника производилась с учетом современных технологий, а у производителей были долгосрочные контракты, уверенность в будущем и финансовый потенциал для импортозамещения.

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Фото:пресс-служба Московского метрополитена

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По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столичный метрополитен увеличивает размеры авансовых платежей до 30% от годового объема поставки и принято решение использовать эту возможность для обеспечения пригородными поездами линий МЦД, «одного из главных транспортных проектов столичного региона». Одобренные правительством РФ кредиты для Москвы могут быть использованы в этих рамках.

«Новые поезда пополнят парк подвижного состава строящихся линий метро, в том числе БКЛ, а также перспективных МЦД-3 и МЦД-4. Это одни из самых масштабных и приоритетных для города транспортных проектов, которые мы реализуем по поручению президента Владимира Путина. Их полный запуск позволит сделать наших пассажиров более мобильными, а также станет для многих москвичей и жителей области стимулом пересесть с личного на городской транспорт», — подчеркнул Ликсутов.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, инфраструктурный кредит обеспечивает бюджет средствами для развития города на льготных условиях.

«Реализация таких стратегически важных для Москвы транспортных проектов, как строительство Московских центральных диаметров, качественно повышает транспортную доступность жилой и нежилой застройки в прилегающих районах и таким образом создает условия для нового строительства. Суммарный годовой пассажиропоток МЦД-3 и МЦД-4 составит свыше 310 млн человек. В перспективе до 2025 года в зоне влияния МЦД-3 и МЦД-4 будет создано 70 тыс. рабочих мест», — сообщил Ефимов.

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Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»

Как ожидают в дептрансе Москвы, третий и четвертый диаметры будут перевозить свыше 1 млн пассажиров в сутки, при том что ежедневный поток действующих МЦД-1 и МЦД-2 — более 600 тыс. человек. В департаменте отмечают, что запуск новых маршрутов требует еще больших усилий и вложений, чем первые две наземные линии метро. Другой масштабный транспортный проект столицы — Большая кольцевая линия, которая свяжет 34 района Москвы с населением 3,3 млн жителей и позволит разгрузить линии метро до 25%. Уже открыты 22 станции БКЛ из 31. Оставшиеся девять планируется открыть к 2023 году.

15 июля в Telegram-канале дептранса Максим Ликсутов сообщил, что для МЦД-3 и МЦД-4 планируют получить 95 новых составов. Правительством Москвы решено, что 36 из них закупят силами ГУП «Московский метрополитен» и передадут перевозчику в аренду с обязательством технического обслуживания на весь период жизненного цикла. Для закупки был объявлен новый конкурс с начальной ценой 55,2 млрд руб.

Ранее заммэра по вопросам транспорта поделился другими планами по развитию подвижного состава, в частности намерением запустить на МЦК двухэтажные поезда. Ликсутов сообщил, что этот проект обсуждается совместно с РЖД и такой поезд будет на 100% продуктом российских производителей.

Сегодня на МЦД-1 и МЦД-2 подвижной состав обновлен на 100% — это один из самых молодых парков в Европе. Пассажиров перевозят современные составы «Иволга» с плавным и бесшумным ходом, созданные специально для диаметров, электропоезда ЭП2Д и поезда «Аэроэкспресс».

Теги
Москва транспорт Максим Ликсутов Владимир Ефимов кредит
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