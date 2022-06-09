Ликсутов рассказал, как Москва поддержит производителей транспорта

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Власти Москвы продлят сроки поставки по ранее заключенным контрактам, скорректируют требования контракта на сервисное обслуживание и примут ряд других мер для поддержки российских производителей транспорта в условиях санкций. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Москва — это самый главный заказчик российского городского транспорта», — сказал вице-мэр. По его словам, 90% всех производимых в стране вагонов метро идут в Московский метрополитен. Кроме того, в столицу поставляются 100% всех изготавливаемых в России электробусов, 85% всех пригородных поездов, 70% трамваев, отметил Ликсутов.

В частности, по решению правительства Москвы планируется продлить сроки поставки по ранее заключенным контрактам, также меняется сертификация узлов и деталей, от которых не зависит безопасность, рассказал заммэра. «Это нужно, чтобы быстрее внедрять технические решения не в ущерб качеству транспорта», — пояснил он. Еще одной мерой поддержки отрасли станет корректировка требования контракта на сервисное обслуживание, что, по замыслу столичных властей, позволит использовать запчасти других производителей, если прежние недоступны.

«Если потребуется, правительство Москвы готово рассмотреть заключение еще более долгосрочных твердых контрактов (10–15 лет) на поставку всех видов городского транспорта — вагонов метро, электробусов, трамваев и пригородных электропоездов. При этом в некоторых случаях планируем увеличить выплачиваемый аванс производителям в размере 30% от годового объема поставки для пассажирского транспорта», — рассказал Ликсутов.

Кроме того, Москва планирует пересмотреть условия или вообще отменить банковскую гарантию на выполнение контрактов с «хорошо зарекомендовавшими себя российскими производителями подвижного состава». Речь, по словам вице-мэра, идет о таких партнерах Москвы, как КамАЗ и ГАЗ.

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«Наши партнеры из российского транспортного машиностроения уже начали ощущать поддержку правительства Москвы и уверенность в том, что их работа вскоре вернется к привычному графику. Мы же не планируем отказываться от обновления московского транспорта, понимаем, как этот транспорт нужен москвичам», — подчеркнул Ликсутов.