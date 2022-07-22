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Бочкарев рассказал о текущих масштабах строительства станций МЦД

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

На четырех маршрутах Московских центральных диаметров в настоящий момент строятся и реконструируются 23 станции. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, описывая развитие железнодорожной инфраструктуры Москвы в рамках проектов МЦД.

На первом диаметре («Белорусско-Савеловский», соединяет Одинцово с Лобней), который функционирует с ноября 2019 года, идет строительство остановки «Петровско-Разумовская» с пересадкой на одноименные станции салатовой и серой веток. Еще три платформы по ходу МЦД-1 находятся на реконструкции.

На запущенном тогда же МЦД-2 («Курско-Рижский диаметр», от Нахабино до Подольска) сейчас возводится новая платформа «Марьина Роща». Станция «Москва-Товарная» в настоящий момент реконструируется — ее платформа переносится для объединения с остановочным пунктом «Серп и Молот», рассказал Бочкарев. Таким образом будет сформирован новый транспортно-пересадочный узел на пересечении второго и будущего четвертого диаметра.

На перспективном третьем маршруте МЦД ведется реконструкция четырех станций, отметил глава Стройкомплекса. Ранее в департаменте строительства Москвы уже обозначили масштаб проекта: МЦД-3 протянется от Зеленограда до Раменского, соединит два железнодорожных направления (Ленинградское и Казанское) и в перспективе предполагает 41 станцию. 14 из них будут пересадочными на метро и МЦК.

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На МЦД-4 ведутся работы на 13 остановочных пунктах, рассказал Бочкарев. В стадии строительства находятся четыре платформы, возводимые с нуля, — это «Ольгино», «Поклонная», «Кутузово» и «Камушки». Девять остальных — это существующие станции на реконструкции. В их числе, как сообщали в Стройкомплексе ранее, — «Каланчевская», «Лесной городок», «Переделкино», «Очаково», «Беговая», «Белорусский вокзал» и другие. Четвертый московский диаметр («Киевско-Горьковский»), который протянется от Апрелевки до Железнодорожного, свяжет семь столичных вокзалов — Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Всего на МЦД-4 предполагается 39 станций, в том числе 18 пересадочных.

Теги
Московская железная дорога Андрей Бочкарев транспорт
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