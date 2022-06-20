Ликсутов сообщил о разработке двухэтажных поездов для МЦК
На Московском центральном кольце (МЦК) могут появиться двухэтажные поезда. Об этом сообщил глава столичного дептранса Максим Ликсутов, его слова РБК передала пресс-служба.
Департамент начал обсуждать возможность запуска таких поездов с РЖД из-за пассажиропотока в 550 тыс. человек в сутки, с которым едва справляется инфраструктура МЦК.
«Запуск двухэтажных поездов позволит увеличить провозную способность кольца, создаст больше пространства и посадочных мест», — отметил Ликсутов.
Он сказал, что двухэтажный поезд на 100% будет продуктом российских производителей. Его оборудуют креплениями для велосипедов, зарядками для электросамокатов, USB и TYPE-C портами для зарядки гаджетов, оборудованием для беспроводной зарядки. В поезде будут туалеты с пеленальными столиками, специальные места для пассажиров с ограниченными возможностями, сенсорные экраны. Разработчики думают и над тем, чтобы увеличить число дверей в вагоне до трех.
Как отметил Ликсутов, создание двухэтажного поезда для МЦК поддержит экономику России в условии санкций, так как производители получат новые заказы, участники рынка организуют дополнительные производства, приобретут новые компетенции, а также создадут рабочие места.
Власти Москвы открыли МЦК в сентябре 2016 году. По кольцу ездят поезда «Ласточка» вместимостью до 1,5 тыс. человек. Они оборудованы системой климат-контроля, электронными информационными табло, современными системами безопасности, креплениями для велосипедов и бесплатным Wi-Fi. Предусмотрены специальные места для инвалидов-колясочников.
По данным Департамента транспорта, пассажиропоток на МЦК в 2017 году составил 98 млн пассажиров. К 2021 году показатель побил рекорд и достиг 150 млн с приростом 34 млн пассажиров в год.
В августе прошлого года власти Москвы запустили на МЦК двухэтажный электропоезд «Штадлер», который производит швейцарская компания Stadler Rail Group. Он курсировал в тестовом режиме.
РЖД использует двухэтажные поезда для перевозок на дальние расстояния с 2013 года. Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) закупает такие вагоны у «Тверского вагоностроительного завода», входящего в группу «Трансмашхолдинг».