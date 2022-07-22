Путин проведет совещание с Советом безопасности

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 57,11 (+1,29) Инвестиции, 21 июл, 16:44
Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 56,48 (+1,63) Инвестиции, 21 июл, 16:44
«Аэрофлот» и ФПК запустили комбинированную перевозку пассажиров на юг Бизнес, 14:40
На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что знать инвестору Pro, 14:39
В Кремле опровергли отказ разрешить ввоз турбины «Северного потока» Политика, 14:37
В Москве из-за велогонки La Strada перекроют центральные улицы Общество, 14:32
«Северсталь» объявила о планах делистинга с Лондонской биржи Инвестиции, 14:32
Совещание Путина с Советом безопасности. Видео Политика, 14:30
В США на мосту загорелся поезд с 200 пассажирами. Видео Общество, 14:29
Подоляк сообщил, что Москва и Киев подпишут зерновую сделку отдельно Политика, 14:20
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 14:19
Зоозащитники раскритиковали Мейвезера за норковое автокресло для внука Спорт, 14:16
Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по украинскому зерну Политика, 14:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:05
Суд утвердил мировое соглашение Росрыболовства и «дочки» «Норникеля» Бизнес, 14:02
В Финляндии нашли способ избавиться от недостатков «зеленой» энергетики Зеленая экономика, 14:00
Политика ,  
0 

Путин проведет совещание с Советом безопасности

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин 22 июля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова цитирует ТАСС.

«Президент работает в Ново-Огареве и имеет в виду в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что в этот же день у Путина запланировано еще несколько встреч, однако они не будут публичными.

Путин проведет оперативное совещание с Советом безопасности
Политика
Владимир Путин

В прошлый раз Путин встречался с Совбезом 15 июля. В этот же день в Госдуме прошло внеплановое заседание, где обсуждались «инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики», которые нежелательно откладывать на осень, говорил спикер палаты Вячеслав Володин. Всего депутаты рассмотрели 17 законопроектов и утвердили внесенную премьером Михаилом Мишустиным кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность зампреда правительства — министра промышленности и торговли.

19 июля Путин посетил Тегеран, где встретился с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрахимом Раиси, а также иранским духовным лидером Али Хаменеи. Президенты трех стран отвергли односторонние санкции против Дамаска и осудили атаки Израилем гражданских объектов в Сирии. Они также условились «укреплять трехстороннюю координацию в различных областях».

Кроме того, Путин провел двустороннюю встречу с Эрдоганом и обсудил с ним продовольственную безопасность и поставки российского и украинского зерна.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен
Статьи
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images На чужой стороне: как сохранить свои активы за рубежом
Статьи
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Как аудитория 50+ покупает и потребляет онлайн
Прогнозы
Pro
Фото: Getty Images Мигранты ушли в курьеры. Почему строителям не найти работников
Инструкции
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Пять люксовых марок идут на биржу. Что важно знать про Lanvin Group
Статьи
Pro
Как перестать обкрадывать бизнес ради личных нужд: пять правил
Инструкции
Теги
Владимир Путин совещание Совет Безопасности
Материалы по теме
Путин поручил кабмину обеспечить снижение льготной ипотеки до 7%
Политика
Путин поручил пересмотреть основания для ареста предпринимателей
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter