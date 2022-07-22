Путин проведет совещание с Советом безопасности

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин 22 июля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова цитирует ТАСС.

«Президент работает в Ново-Огареве и имеет в виду в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что в этот же день у Путина запланировано еще несколько встреч, однако они не будут публичными.

В прошлый раз Путин встречался с Совбезом 15 июля. В этот же день в Госдуме прошло внеплановое заседание, где обсуждались «инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики», которые нежелательно откладывать на осень, говорил спикер палаты Вячеслав Володин. Всего депутаты рассмотрели 17 законопроектов и утвердили внесенную премьером Михаилом Мишустиным кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность зампреда правительства — министра промышленности и торговли.

19 июля Путин посетил Тегеран, где встретился с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрахимом Раиси, а также иранским духовным лидером Али Хаменеи. Президенты трех стран отвергли односторонние санкции против Дамаска и осудили атаки Израилем гражданских объектов в Сирии. Они также условились «укреплять трехстороннюю координацию в различных областях».

Кроме того, Путин провел двустороннюю встречу с Эрдоганом и обсудил с ним продовольственную безопасность и поставки российского и украинского зерна.