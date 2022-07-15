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Путин проведет оперативное совещание с Советом безопасности

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин 15 июля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«В пятницу президент проведет в середине дня или во второй половине дня — там будет зависеть от других мероприятий — оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал он (цитата по ТАСС).

Другие встречи у Путина 15 июля будут непубличными, добавил представитель Кремля.

Володин подтвердил, что в повестке 15 июля нет утверждаемых Совфедом тем
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Вячеслав Володин

В этот же день Госдума, завершившая весеннюю сессию, проводит внеочередное заседание. Как сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, депутаты рассмотрят «инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики», которые нежелательно откладывать на осень. По его словам, за последние две недели в Госдуму поступили 86 проектов законов. В частности, она рассмотрит внесенную премьером Михаилом Мишустиным кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность зампреда правительства — министра промышленности и торговли.

Песков сообщил, что Путин приезжать и выступать на внеочередном заседании Госдумы не планирует.

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политик, президент России

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