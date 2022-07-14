Володин подтвердил, что в повестке 15 июля нет утверждаемых Совфедом тем

На заседании не будут рассматривать законопроекты по вопросам федерального бюджета, налогов и сборов, защиты госграниц России, войны и мира. В повестку планируется включить 17 законопроектов, уточнил Володин

В повестке внеочередного пленарного заседания Госдумы, назначенного на 15 июля, нет законопроектов по темам, обязательным к рассмотрению Советом Федерации, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Об этом говорится в Telegram-канале Госдумы.

«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудили законопроекты, включенные в повестку заседания Государственной Думы 15 июля. Среди них нет инициатив, которые после принятия Государственной Думой подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации», — говорится в сообщении.

В соответствии со статьей 106 Конституции, к таким инициативам относятся вопросы:

федерального бюджета

федеральных налогов и сборов

финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии

ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации

статуса и защиты государственной границы Российской Федерации;

войны и мира

Кроме того, Володин сообщил, что в проект повестки заседания 15 июля планируется включить 17 законопроектов. Как минимум один вопрос, который будет рассматривать нижняя палата, известен — это назначение главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность зампреда правительства — министра промышленности и торговли. Накануне должность учредил своим указом президент Владимир Путин, а премьер-министр Михаил Мишустин внес кандидатуру Мантурова.

Решение о назначении внеочередного заседания Совет Госдумы принял 11 июля. Депутат Олег Нилов («Справедливая Россия») пояснял, что это необходимо для того, чтобы рассмотреть правительственные законопроекты, «которые нужно срочно принимать».

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Володин в свою очередь пояснял, что рассматриваться будут законопроекты, которые нежелательно оставлять на осень. «Планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики», — уточнял спикер Госдумы. По его словам, за последние две недели в нижнюю палату поступили 86 проектов законов.

Как сообщали в Кремле, присутствия президента Владимира Путина и его выступления на заседании не ожидается.