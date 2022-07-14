Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 58,9 (+0,14) Инвестиции, 13 июл, 16:17
Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 58,53 (-0,32) Инвестиции, 13 июл, 16:17
В ВГА Херсонской области сообщили о еще одном обстреле Новой Каховки Политика, 01:05
Зеленский пообещал жесткую реакцию на признание Северной Кореей ДНР и ЛНР Политика, 00:38
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 00:23
Володин подтвердил, что в повестке 15 июля нет утверждаемых Совфедом тем Политика, 00:10
Совладелец «Тануки» решил продать бизнес предпринимателям из ОАЭ Бизнес, 00:09
В «Авито» назвали самые высокооплачиваемые строительные профессии Недвижимость, 00:01
Крупнейшая управляющая компания столкнулась со сбоем из-за счетов за ЖКУ Бизнес, 00:00
«Проходимец устроил цирк». Реакция на уход Каттани из «Спартака» Спорт, 00:00
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 13 июл, 23:40
Кудрин анонсировал встречу региональных счетных органов в декабре Экономика, 13 июл, 23:38
Ягр в 50 лет предложил клубам НХЛ подписать с ним контракт Спорт, 13 июл, 23:18
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 13 июл, 23:01
Клуб Черчесова вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов Спорт, 13 июл, 22:51
Алиханов заявил о намерении добиться снятия всех ограничений по транзиту Политика, 13 июл, 22:33
Политика ,  
0 

Володин подтвердил, что в повестке 15 июля нет утверждаемых Совфедом тем

На заседании не будут рассматривать законопроекты по вопросам федерального бюджета, налогов и сборов, защиты госграниц России, войны и мира. В повестку планируется включить 17 законопроектов, уточнил Володин

В повестке внеочередного пленарного заседания Госдумы, назначенного на 15 июля, нет законопроектов по темам, обязательным к рассмотрению Советом Федерации, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Об этом говорится в Telegram-канале Госдумы.

«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудили законопроекты, включенные в повестку заседания Государственной Думы 15 июля. Среди них нет инициатив, которые после принятия Государственной Думой подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации», — говорится в сообщении.

В соответствии со статьей 106 Конституции, к таким инициативам относятся вопросы:

  • федерального бюджета
  • федеральных налогов и сборов
  • финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии
  • ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации
  • статуса и защиты государственной границы Российской Федерации;
  • войны и мира

Кроме того, Володин сообщил, что в проект повестки заседания 15 июля планируется включить 17 законопроектов. Как минимум один вопрос, который будет рассматривать нижняя палата, известен — это назначение главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность зампреда правительства — министра промышленности и торговли. Накануне должность учредил своим указом президент Владимир Путин, а премьер-министр Михаил Мишустин внес кандидатуру Мантурова.

Матвиенко заявила о готовности Совфеда «собраться в любой момент»
Политика

Решение о назначении внеочередного заседания Совет Госдумы принял 11 июля. Депутат Олег Нилов («Справедливая Россия») пояснял, что это необходимо для того, чтобы рассмотреть правительственные законопроекты, «которые нужно срочно принимать».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции
Статьи
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Кабальная сделка и другие способы рейдерского захвата. Как защититься
Инструкции
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Молочные продукты не вредят коже. А вот что негативно повлияет на нее
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Как аудитория 50+ покупает и потребляет онлайн
Прогнозы

Володин в свою очередь пояснял, что рассматриваться будут законопроекты, которые нежелательно оставлять на осень. «Планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики», — уточнял спикер Госдумы. По его словам, за последние две недели в нижнюю палату поступили 86 проектов законов.

Как сообщали в Кремле, присутствия президента Владимира Путина и его выступления на заседании не ожидается.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Вячеслав Володин Госдума Совет Федерации законопроекты
Материалы по теме
Миронов заявил, что Дума рассмотрит только один кадровый вопрос 15 июля
Политика
Володин объяснил созыв внеочередного заседания Госдумы
Политика
Госдума запланировала провести внеочередное заседание
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter