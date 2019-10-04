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Эксперты оценили стоимость выброшенных россиянами продуктов в ₽1,6 трлн
В России ежегодно выбрасывают 17 млн т еды стоимостью более 1,6 трлн руб. Отчасти исправить эту ситуацию может фудшеринг: уже в 2024 году благодаря интернет-сервисам может быть спасен 1 млн т продуктов
Фото: Павел Смертин / ТАСС

Эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр» подсчитали, сколько граждане и торговые сети ежегодно выбрасывают продуктов. По их оценке, основанной на данных Высшей школы экономики и Росстата, около 17 млн т продуктов ежегодно оказывается на свалке.

Пищевые отходы — это «колоссальные финансовые потери», утверждают авторы исследования. Стоимость выбрасываемой еды оценивается более чем в 1,6 трлн руб. Оказавшихся на помойке продуктов хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности, указано в исследовании. Но вместо этого 94% невостребованных продуктов попадает на полигоны ТБО и свалки, где загрязняют почву, воду и воздух, выделяя токсины и парниковый газ.

Сегодня на этапе продажи и потребления теряется не менее 16% всех произведенных продуктов, утверждают эксперты РАЭК и «ТИАР-Центра». Больше всего еды выбрасывают домохозяйства, за ними следуют торговые сети. В отходах домохозяйств первое место занимают продукты из зерна: хлеб и хлебобулочные изделия, макароны и мука. На их долю приходится 62% всей выбрасываемой гражданами еды. На втором месте картофель (15%), замыкают первую тройку молочные продукты (5%).

В торговых сетях и оптовом звене другая картина: они чаще всего выбрасывают молочные продукты — это 47% всех отходов. Затем следуют все те же продукты из зерна и картофель.

Отчасти решить проблему нерационального использования продуктов, по мнению РАЭК и «ТИАР-Центра», может фудшеринг (от англ. food — «еда», sharе — «делиться»). Речь, в частности, идет об онлайн-сервисах, где пользователи могут бесплатно или на возмездной основе предавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности.

Фудшеринговые сервисы близки к фудсейвингу — экологическому движению по спасению еды, отмечают авторы исследования. Но отличие в том, что они могут работать не только как некоммерческие организации, но и приносить доход как бизнес, зарабатывая на содействии по распределению продуктов.

Российский рынок фудшеринга пока находится в зачаточном состоянии, констатируют РАЭК и «ТИАР-Центр». По их оценкам, в 2018 году в России благодаря фудшерингу было спасено только 7 тыс. т еды. Но к 2024 году масса спасенного от утилизации продовольствия может вырасти до 1 млн т стоимостью около 85 млрд руб., полагает гендиректор «ТИАР-Центра» Антон Губницын.

Какие сейчас уже существуют волонтерские и коммерческие проекты в фудшеринге, как действующее законодательство препятствует развитию этого движения и что думают чиновники о выброшенных на свалку продуктах — читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Елена Сухорукова
При участии: Мария Коломыченко
Теги: продукты, бытовые отходы
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