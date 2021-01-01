Сенаторы оценили идею введения продуктовых карточек для малоимущих

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Сенаторы Совета Федерации в беседе с РБК прокомментировали идею введения продуктовых карточек для малоимущих в России, которую ранее предложили ввести на фоне роста цен на базовые продукты питания в России.

«Отмечу, что такая ситуация уже была в России в 90-х годах, а на Кубе эта система до сих пор действует как мера поддержки граждан, у которых уровень доходов ниже прожиточного минимума. В России иная ситуация, и считаю эту меру избыточной. В стране работают меры социальной поддержки для тех, кто находится за чертой бедности, и нет необходимости перехода к распределительной системе», — сообщила РБК председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский выступил против введения карточной системы в таком виде.

«Должна быть система специальной социальной выплаты, которая позволяла бы малоимущим людям приобретать потребительские товары для семьи, за исключением сигарет и алкоголя», — сказал Рязанский.