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Сенаторы оценили идею введения продуктовых карточек для малоимущих

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сенаторы Совета Федерации в беседе с РБК прокомментировали идею введения продуктовых карточек для малоимущих в России, которую ранее предложили ввести на фоне роста цен на базовые продукты питания в России.

«Отмечу, что такая ситуация уже была в России в 90-х годах, а на Кубе эта система до сих пор действует как мера поддержки граждан, у которых уровень доходов ниже прожиточного минимума. В России иная ситуация, и считаю эту меру избыточной. В стране работают меры социальной поддержки для тех, кто находится за чертой бедности, и нет необходимости перехода к распределительной системе», — сообщила РБК председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский выступил против введения карточной системы в таком виде.

«Должна быть система специальной социальной выплаты, которая позволяла бы малоимущим людям приобретать потребительские товары для семьи, за исключением сигарет и алкоголя», — сказал Рязанский.

По его словам, выплату можно было переводить на пластиковую карту. «Во многих странах мира это есть, мы могли бы последовать их примеру», — уточнил зампред.

Рязанский отметил, что выступает против введения карточной системы. «Она себя не оправдала и никогда не оправдает. Это возврат к распределительной системе. Есть цифровые платформы, которые позволяют [обеспечить людей товарами первой необходимости] успешно, без лишних хождений по инстанциям», — указал он.

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Ранее с инициативой введения продуктовых карточек выступила глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина. Кроме того, Оглоблина предложила рассмотреть выделение социального питания или товаров первой необходимости для малоимущих. Со своей инициативой Оглоблина обратилась в правительство России.

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Ранее Генпрокуратура сообщила, что стоимость сахара выросла на 71,5%, подсолнечного масла — на 23,8%, муки — на 12,9%. Президент Владимир Путин заявил, что в стране не должны повториться продовольственные проблемы, которые наблюдались в СССР.

Глава государства раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на продукты, а впоследствии он указал на недосмотр со стороны «соответствующих правительственных структур».

сенаторы Общественная палата продуктовые карточки малоимущие бедность новости
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