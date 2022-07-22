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Белоруссия назначила нового посла в России

Дмитрий Крутой
Дмитрий Крутой (Фото: Мiнiстэрства эканомiкi Рэспублiкi Беларусь)

Новым послом Белоруссии в России станет Дмитрий Крутой. Об этом сообщает БелТА в Telegram. По данным белорусского госагентства, назначение Крутого обсудили главы двух государств, Владимир Путин и Александр Лукашенко во время телефонного разговора, который прошел утром 22 июля.

Белоруссия также получила агреман (официальное согласие) Москвы на назначение Крутого. Крутой ранее занимал пост заместителя главы администрации Лукашенко и «непосредственно занимался разработкой Союзных программ по углублению интеграции», уточняет БелТа.

Материал дополняется.

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