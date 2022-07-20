Жена Зеленского попросила у конгресса США системы ПВО для Украины

Елена Зеленская (Фото: Jabin Botsford / The Washington Post / AP)

Украине для защиты необходимы системы противовоздушной обороны, заявила супруга президента страны Елена Зеленская, выступая в конгрессе США. Трансляцию вел YouTube-канал Yahoo Finance.

«Я прошу о том, чего бы никогда не хотела просить. Я прошу вас об оружии, оружии, которое бы использовалось не чтобы вести войну на чьей-то еще земле, а чтобы защитить свой дом и право просыпаться в этом доме живыми. Я прошу о системах ПВО для защиты от ракет», — сказала Зеленская.

Во время выступления первой леди конгрессменам показывали фотографии мирных жителей, погибших на Украине. Она отметила, что благодарна США за уже оказанную помощь, за счет которой удается обезопасить «миллионы украинцев», однако Украине нужны новые средства защиты.

19 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США объявят о новом, шестнадцатом, пакете военной помощи Украине. Однако речь идет не о системах ПВО, а о реактивных системах залпового огня (РСЗО) HIMARS, боеприпасах для РЗСО и для артиллерии. HIMARS уже используются на Украине, указывал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, они входили в прошлые пакеты военной помощи со стороны Вашингтона.

Россия начала военную операцию на Украине в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что целями являются защита населения Донбасса, демилитаризация и «денацификация» соседнего государства. Кремль отмечал, что цели российской спецоперации будут достигнуты, несмотря на поставки оружия Украине со стороны Запада, которые доставят ей «больше страданий».