Путин ответил на слова Зеленского о российском ударе по ТЦ в Кременчуге

Украинские власти 27 июня сообщили о попадании в Кременчуге ракет в торговый центр. Российское Минобороны заявило, что удар был нанесен по ангару с зарубежным оружием, а детонация хранившихся там боеприпасов привела к пожару в ТЦ

В торговом центре в Кременчуге не было никакого теракта, российская армия в ходе спецоперации не бьет по гражданским объектам, заявил президент Владимир Путин.



«Да нет там никакого теракта. Я знаю, и мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах, еще где-то. Просто так «по полям» у нас никто не стреляет», — сказал Путин, отвечая на вопрос о взрыве в торговом центре украинского Кременчуга.

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Президент отметил, что, «как правило, это [авиаудары] делается по результатам разведанных целей». «Уверен, что в этом случае было все то же самое. Ну, прячут же технику, которую особенно Запад доставляет, во всякие ангары, рынки, на заводах, в цехах, где технику ремонтируют, или там приводят в порядок после длительного периода перегонки с той же заграницы. Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит», — подчеркнул Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попадании ракеты в торговый центр в Кременчуге 27 июня. По его словам, внутри находились около тысячи человек. Замминистра иностранных дел Эмине Джапарова уточнила, что горел ТЦ «Амстор» в 300 м от железнодорожного вокзала.

После удара в ТЦ начался пожар. Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин утром 28 июня сообщил, что число погибших достигло 18.

В российском Минобороны сообщили, что удар в Кременчуге был нанесен по ангару с зарубежным оружием, а детонация хранившихся там боеприпасов привела к пожару в расположенном неподалеку «не функционировавшем» торговом центре.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейками обвинения Киева в том, что Россия нанесла удар по торговому центру в Кременчуге. По ее словам, западное оружие намеренно хранили рядом с торговым центром, а военные использовали мирных жителей в качестве «щита». Российская армия, подчеркнула она, высокоточными ударами уничтожала именно склады с боеприпасами.