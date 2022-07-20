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Путин назвал унизительной зависимость от иностранных технологий

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Уход зарубежных компаний из России заставит страну избавиться от «унизительной зависимости» от иностранных технологий, заявил президент Владимир Путин во время форума «Сильные идеи для нового времени», стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.

«То, что они (зарубежные компании. — РБК) уходят, заставляет нас наконец шевелиться, потому что все время сидеть на иностранных технологиях — это погружаться в зависимость, в эту унизительную зависимость и очень опасную зависимость, потому что эта зависимость, она постепенно расширяется и переходит из одной области в другую область, в том числе в весьма критические области, связанные с военными технологиями», — сказал президент.

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В качестве примера важного значения технологического суверенитета Путин привел ситуацию с турбиной немецкой компании Siemens для трубопровода «Северный поток-1». Агрегат находился на ремонте в Канаде, из-за санкций против «Газпрома» Оттава отказалась его возвращать, что в итоге привело к проблемам с поставками газа в Европу.

По словам Путина, причиной этого были не политические мотивы и не спецоперация в Донбассе, а желание Канады, также производящей нефть и газ, выйти на европейский рынок. И даже если Оттава вернет оборудование, она в любой момент может отключить его. «И все, и встанет «Северный поток-1», — заключил глава государства.

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В июне спецпредставитель Путина по вопросам технологического развития Дмитрий Песков в колонке для РБК указал, что технологический суверенитет — это «когда вам никто Apple Pay на телефоне отключить не может. А отсутствие технологического суверенитета — это когда в любую секунду мессенджер, в котором вы сейчас чатитесь, может быть выключен. Раньше это воспринималось как фантастика, а сегодня это реальность, риск и угроза».

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Поэтому, считает Песков, наиболее вероятен сценарий, при котором произойдет распад глобальной системы безопасности и превращение стран в «острова», на территории которых будут производиться «критические товары» — продукты, лекарства и т. д.

Новый вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров в середине июля, выступая в Государственной думе, заявил, что правительство страны пришло к мнению о необходимости «осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета».

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Владимир Путин технологии суверенитет импортозамешение

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