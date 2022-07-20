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Белгородский губернатор сообщил о загоревшемся после обстрела поле

В хуторе Нехотеевка Белгородской области, который попал под обстрел 20 июля, повреждено десять домов, кроме того, загорелось поле пшеницы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«От взрывов загорелось пшеничное поле. Выгорело порядка 20 га хлеба. Благодаря слаженным действиям МЧС и ДПД (добровольные пожарные дружины. — РБК) пожар потушен», — сообщил глава области.

В результате обстрела Нехотеевки погиб местный житель, ранее сообщил Гладков. По его словам, всех жителей хутора переселили больше месяца назад. Власти выясняют, почему мужчина оказался в населенном пункте.

Под обстрел попало также соседнее село Журавлевка, но, по данным губернатора, там не было пострадавших и повреждений. Оба села находятся приблизительно в 1 км от границы с Украиной.

«Завтра в тысячу первый раз пойдем убеждать людей, которые остаются сейчас в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома», — подчеркнул Гладков.

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Фото:Zhest_belgorod / VK

20 июля удару со стороны Украины подверглась также территория Курской области. Как сообщил губернатор Роман Старовойт, под артиллерийский обстрел попали приграничные территории Рыльского района региона, в частности пограничный пункт пропуска Крупец и село Городище, где была повреждена линия электропередач. Позднее глава региона уточнил, что пограничники ответным огнем подавили атаку, а электроснабжение сел восстановлено.

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