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Посол заявила об «очереди на встречи» с Лавровым на саммите министров G20

Очередь из глав делегаций, желающих встретиться с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, выстроилась на министерской встрече «большой двадцатки» (G20) на индонезийском острове Бали, сообщила «РИА Новости» посол России в Индонезии Людмила Воробьева.

«Была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график», — сказала она.

По словам дипломата, Россию готовы «слушать и услышать» все члены этого объединения, кроме государств «Группы семи» (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония).

Лавров ответил на отказ министров фотографироваться с ним на G20
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При этом посол обратила внимание, что обстановка на встрече была «напряженной». «Но без эксцессов, так скажем. <...> В целом, пожалуй, обстановка была более или менее приемлемая», — сказала она.

Саммит министров G20 на Бали проходил 7 и 8 июля. Тогда японское агентство Kyodo сообщило, что госсекретарь Энтони Блинкен, а также некоторые другие представители иностранных государств старались не фотографироваться вместе с Лавровым. Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, в свою очередь, рассказала, что министры стран «группы семи» не пришли на гала-ужин из-за присутствия там Лаврова.

Глава российского МИДа в ответ заявил, что представители государств G7 так понимают вежливость, протокол и правила этики. Он также отметил, что никого не приглашал с собой фотографироваться. Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова, говоря о саммите, заявила, что Лавров не заметил отсутствия западных коллег и провел несколько двусторонних встреч.

По данным российского МИДа, на полях саммита G20 на министерском уровне Лавров встречался с главами МИД Бразилии, Аргентины, Индии, Индонезии.

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