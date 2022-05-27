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Иран будет поставлять России турбины и запчасти в обмен на сталь

Москва и Тегеран договорились о поставках автозапчастей в Россию по бартеру — Иран за это получит сталь и другие металлы. Ряд российских электростанций подписали с исламской республикой соглашения о поставках газовых турбин
Фото: Vahid Salemi / AP
Фото: Vahid Salemi / AP

Россия и Иран намерены ввести торговлю на основе бартера. В частности, Тегеран заинтересован в импорте цинка, свинца и глинозема для металлургической и горнодобывающей отраслей, Москва будет получать автозапчасти и газовые турбины. Об этом заявил министр торговли и промышленности Ирана Реза Фатеми Амин во время заседания совместной российско-иранской комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству в Тегеране, передает иранский телеканал Press TV.

Министр добавил, что Москва и Тегеран уже договорились о введении бартера на поставку ряда товаров, в том числе на российскую сталь.

«У нас все готово для того, чтобы поставлять [автомобильные] запчасти в Россию. Кстати, в сфере газовых турбин Иран достиг современных технологий, что привело к подписанию контрактов с российскими электростанциями по ремонту. На основе этого мы можем бартером импортировать сталь из России», — сказал Амин, передает агентство IRNA.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Во время визита в Иран вице-премьер Александр Новак призвал Тегеран к большему сотрудничеству с Москвой в сфере торговли. Он также передал иранской стороне список продукции, необходимой в России в автомобильной, судостроительной и фармацевтической промышленности, пишет Shana.

Новак также сообщил, что специалисты из России в течение месяца посетят иранские порты Чабахар и Бендер-Аббас для оценки их пропускной способности.

Кроме того, Россия и Иран ведут переговоры о строительстве двух новых блоков на АЭС в Бушере, сказал представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди.

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Фото:Vahid Salemi / AP

С конца февраля импорт стали российского производства оказался под запретом в ряде стран мира. В середине марта поставки металла, произведенного в России или реэкспортированного с территории страны, запретил Евросоюз. Спустя месяц, в середине апреля, к эмбарго присоединилась Великобритания. «Мы запрещаем импорт российских железа и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов», — сказала тогда глава британского МИДа Лиз Трасс.

К началу апреля объем продукции, которую российские предприятия черной металлургии должны были перенаправить на поставки в Азию, составлял около 4 млн т в год. Такую оценку дал президент ассоциации «Русская сталь» и основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов в письме вице-премьеру Андрею Белоусову, узнал РБК. В данных европейской металлургической ассоциации Eurofer говорилось, что страны Евросоюза в прошлом году импортировали из России 3,73 млн т готовой стальной продукции.

Российские металлурги только за вторую половину апреля поставили в Китай около 400 тыс. т стального полуфабриката; продавцами выступили «Северсталь», Evraz и НЛМК, сообщало ценовое агентство Fastmarkets. Этот показатель в пять раз превысил объем импорта стального полуфабриката за весь прошлый год. По информации ФТС, Россия тогда продала в Китай 83,98 тыс. т сляба.

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Иран сталь экспорт стали автозапчасти Александр Новак
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