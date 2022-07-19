В выборах нового президента Шри-Ланки примут участие три кандидата

Саджит Премадаса (Фото: A. Hapauarachci / Global Look Press)

Три кандидата будут принимать участие в выборах нового президента Шри-Ланки, говорится в сообщении ланкийского парламента в Twitter.

Кандидатом от правящей коалиции стал действующий премьер-министр и временно исполняющий обязанности президента Ранил Викремесингхе, от основного оппозиционного блока — депутат от правящей партии и бывший министр массовых коммуникаций Даллас Алахапперума, от альянса «Национальная власть народа» — его председатель Анура Кумара Диссанаяке.

Президентские выборы в стране состоятся 20 июля путем парламентского голосования (.pdf).

Незадолго до голосования в парламенте лидер оппозиции Шри-Ланки Саджит Премадаса отказался от участия в гонке за пост президента страны в пользу Алахапперумы. «Ради блага моей страны, которую я люблю, и людей, которыми я дорожу, настоящим я снимаю свою кандидатуру на пост президента», — написал Премадаса в Twitter. Он добавил, что намерен приложить усилия, чтобы Дуллас Алахапперума победил.

Предыдущий президент Шри-Ланки Готабай Раджапакса ушел в отставку 14 июля на фоне массовых протестов и уехал из страны. Reuters со ссылкой на источник сообщал, что заявление об отставке Раджапакса направил спикеру парламента по электронной почте.

Протесты в стране начались в апреле на фоне глубокого экономического кризиса: Шри-Ланка объявила дефолт из-за нехватки валюты для закупки товаров первой необходимости. В Минфине страны кризис связали с пандемией и конфликтом на Украине.

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Саджит Премадаса — сын Ранасингхе Премадаса, который был президентом Шри-Ланки с 1989 по 1993 год. Он участвовал в выборах президента в 2019 году, однако тогда проиграл Готабаю Раджапаксе.